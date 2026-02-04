본문 바로가기
Dim영역
문화·라이프
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

문화일반

신동엽 자식농사 대박, 서울대·한예종 동시 합격

박은서인턴기자

입력2026.02.04 16:53

시계아이콘00분 40초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

한예종 무용원 이어 서울대 체육교육과도 합격

방송인 신동엽의 딸 신지효 양이 한국예술종합학교 무용원에 이어 서울대학교 사범대학 체육교육과에도 합격한 사실이 뒤늦게 알려졌다.

방송인 신동엽. 연합뉴스

방송인 신동엽. 연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

지난해 말 신지효 양이 다녔던 발레 학원 측은 공식 사회관계망서비스(SNS)를 통해 "자랑스러운 졸업생 신지효(선화예고 3학년). 서울대학교 사범대학 체육교육과 합격이라는 기쁜 소식을 전해줬다"고 밝혔다. 이어 "자신이 꿈꿔온 목표를 하나하나 이뤄낸 지효가 참 대견하다"며 응원의 메시지도 전했다.


앞서 지난해 9월에는 신지효 양이 한국예술종합학교 무용원에도 합격한 사실이 알려진 바 있다. 당시 학원 측은 "5세 유아반부터 대학 입시를 치러낸 지금까지 발레 선생님들과 함께 성장해 온 자랑스러운 제자"라고 전하며 축하했다.

발레학원 측이 인스타그램에 올린 신지효 양의 합격소식. 줄리아 발레 아카데미 인스타그램

발레학원 측이 인스타그램에 올린 신지효 양의 합격소식. 줄리아 발레 아카데미 인스타그램

원본보기 아이콘

신지효 양의 대학 합격 소식은 지난해 10월 유튜브 채널 '짠한형 신동엽'을 통해 공개된 바 있다. 영상에는 신동엽이 딸의 합격자 발표를 기다리며 긴장한 모습을 보이다가 합격 소식을 확인한 뒤 안도하며 미소 짓는 장면이 담겼다. 당시 현장에 있던 제작진들과 출연진들도 축하를 보냈다.

신지효 양은 선화예술중학교와 선화예술고등학교를 거치며 이른바 발레 '엘리트 코스'를 밟아왔다. 신동엽은 과거 한 방송에서 "딸이 발레 전공"이라며 "어릴 때 취미로 시킨 발레였는데 아이가 좋아해서 계속 시키고 있다"고 언급한 바 있다.


한편 신동엽은 2006년 5월 선혜윤 PD와 결혼해 이듬해 딸 신지효 양을, 2010년에는 아들 규완 군을 품에 안았다. 선혜윤 PD 역시 서울대학교 출신으로 알려졌다.




박은서 인턴기자 rloseo8@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

100만명 '탈팡' 중이라더니 여기 다 와있네…"잠깐만, 쿠폰으로 치킨은 일단 먹고" 100만명 '탈팡' 중이라더니 여기 다 와있네…"잠깐... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

美 대표팀 선수들 뜻밖 횡재…메달 없어도 2억9000만원 포상금

"월급 뻔해, 주식으로 돈 벌어서 샤넬백 샀어요"…명품 사러 백화점 갔다

"꼭 줄선다"…두쫀쿠 쥐어주더니 이번엔 '성심당 빵', 또 일낸 헌혈의집

"암 발생 40%는 흡연, 감염 등 '조절 가능한 위험 요인' 때문"

"인턴자리 있나요?" 여대생, 대통령에 직접 이력서 투척…"준비성 철저하군" 채용

"자기야, 이번 성과급은 다 여기에 넣는 거야"…맘 변한 직장인들 불개미로 변신

'천스닥'에 자금 쏠린 ETF, 실제 가치보다 비싸져 '과열 신호'

새로운 이슈 보기