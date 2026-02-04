수만 팔로워 '월 매출 3억 동' 유명 SNS 모델…정체 밝혀져 '깜짝'

베트남 이커머스 뒤흔드는 'AI 인플루언서'

비용·통제력 앞세워 인간 대체제로 부상

최근 베트남 전자상거래 시장에서 인공지능(AI)으로 만든 '가상 모델'이 실제 매출을 견인하며 유통·마케팅 구조를 바꾸고 있다. 모델 섭외 비용과 촬영 리스크 등을 최소화하려는 판매자 수요가 급증하면서 가상 모델이 하나의 실질적 선택지로 부상하는 모습이다.

4일(현지시간) VN익스프레스 등에 따르면 최근 사회관계망서비스(SNS)에서 활동하며 수만 명의 팔로워를 모은 유명 패션모델 즈엉 투이 린이 실제 인물이 아닌 AI 가상 캐릭터라는 사실이 알려지며 현지에서 화제를 모았다.

이 가상 모델은 하노이에 거주하는 꽝동씨(23)가 생성형 AI와 영상 생성 도구를 결합해 제작했다. 의류 판매장을 운영하며 모델 섭외 비용과 불확실한 홍보 효과에 부담을 느꼈던 그는 AI 모델을 도입한 지 한 달 만에 매출 3억 동(약 1600만원)을 기록했다. 콘텐츠 제작 시간 역시 수 시간에서 5~10분으로 단축돼 하루 최대 20개의 영상을 제작할 수 있게 됐다고 한다.

인간 변수 제거…비용 대비 효율 극대화

호찌민의 마케팅 전문가 응우옌 타인 남씨(31)는 AI 모델을 단순 이미지가 아닌 '후기 작성자'로 훈련해 광고 수익을 창출하고 있다. 그는 "미세한 표정과 입 모양까지 조정해 '영혼을 불어넣는 것'이 핵심"이라며 건당 100만~500만 동(약 5만~27만원)의 광고 제작 수익을 올리고 있다고 전했다.

업계에서는 AI 인플루언서의 최대 강점으로 완전한 콘텐츠 통제력을 꼽는다. 촬영 일정, 컨디션, 사생활 논란 등 인간 인플루언서의 변수를 제거할 수 있어 기업 입장에선 비용 대비 효율이 높다는 이유다. 실제로 글로벌 시장에서도 AI 가상 모델은 광고 영역으로 빠르게 확장되고 있다.

커지는 생태계, 남은 과제는

이 같은 흐름 속에 베트남에서는 AI 가상 모델 제작을 가르치는 코칭 서비스와 대행업까지 등장했다. 하노이의 한 AI 강사는 "20~40대 쇼핑몰 운영자들이 비용 절감을 위해 몰리고 있다"고 전했다.

다만 우려도 존재한다. 소비자들 사이에서는 실물과 다른 '낚시성 광고'에 대한 경계가 커지고 있고 윤리·저작권 문제 역시 남아 있다. 전문가들은 "AI 생성물임을 명확히 표기하는 제도적 장치가 필요하다"고 지적한다.





