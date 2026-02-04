스페인 총리 '청소년 SNS 금지' 추진하자…머스크 "배신자" 맹비난

스페인도 '16세 미만 SNS 금지' 추진



스페인이 16세 미만 미성년자의 사회관계망서비스(SNS) 사용 금지를 추진하자 엑스(X·옛 트위터) 소유주인 일론 머스크가 강하게 반발했다.

머스크, 스페인 총리에 맹비난

머스크는 3일(현지시간) 자신의 엑스 계정에 페드로 산체스 스페인 총리를 거론하며 "더러운 산체스는 폭군이자 스페인 국민들의 배신자"라고 원색적으로 비난했다. 이후 다시 엑스에 글을 올려 "산체스는 진정한 파시스트 전체주의자"라고 재차 비난을 이어갔다.

앞서 산체스 총리는 16세 미만 청소년의 SNS 사용 금지를 포함한 일련의 조치를 추진하겠다고 밝힌 바 있다. 그는 청소년을 '디지털 무법지대'로부터 보호해야 한다며, 혐오와 유해 콘텐츠 확산에 대해 테크기업들이 더 큰 책임을 져야 한다고 강조했다.

산체스 총리는 또 미등록 노동자와 망명 신청자를 합법화하기로 한 스페인 정부의 최근 결정을 두고 머스크가 엑스에서 허위 정보를 퍼뜨리고 있다며, 머스크 자신도 이민자 아니냐고 지적하기도 했다.

각국에서도 미성년자 SNS 사용 금지 법안 추진

SNS 규제를 둘러싼 논란이 확산하는 가운데, 미성년자의 SNS 이용을 제한하려는 움직임은 다른 나라로도 확산하고 있다.

호주는 지난해 12월 16세 미만 청소년의 SNS 사용을 금지했으며, 그리스도 15세 미만 청소년의 SNS 접근을 제한하는 방안을 추진 중인 것으로 전해졌다. 프랑스 의회에는 15세 미만의 SNS 사용 금지 법안이 계류돼 있고, 영국에서도 유사한 정책이 추진되고 있다고 현지 언론은 전했다.

한편 스페인에서는 지난해 8월 실시된 여론조사에서 응답자의 82%가 14세 미만 청소년의 SNS 접근 제한이 필요하다고 답했다. 이는 2024년의 73%보다 늘어난 수치다.





