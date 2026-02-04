70개국 2000여명 댄서 참가…코리아오픈 댄스스포츠 월드챔피언십 3월 개막

3월6~7일 인천 파라다이스시티에서 개최

'2026 코리아오픈 댄스스포츠 월드챔피언십'이 오는 3월6~7일 인천 파라다이스시티에서 열린다.

코리아오픈 댄스스포츠 월드챔피언십은 국내 최대 규모의 댄스스포츠 대회로 2013년 첫 개최 이후 10년 이상의 역사를 이어왔다. 한국프로댄스평의회가 주최하고 ㈜누에보가 주관하는 이번 대회에는 약 70여 개국, 2000여 명의 선수가 참가할 예정이다.

코리아오픈 댄스스포츠 월드챔피언십 [사진 제공= ㈜누에보] AD 원본보기 아이콘

대회 첫날인 6일에는 파라다이스시티 그랜드 볼룸에서 세계 정상급 선수들이 출전하는 본 대회(Main Championship)가 개최된다. 세계 무대에서 활약 중인 정상급 선수들이 수준 높은 경기와 치열한 경쟁을 펼칠 예정이다. 특히 주요 경기는 누에보 밴드의 라이브 연주 속에 진행돼 댄스스포츠의 진수를 느낄 수 있는 무대가 될 전망이다.

7일에는 파라다이스시티 플라자 광장에서 8~18세 부문, 솔로 부문, 시니어 부문 대회가 진행된다.

코리아오픈 댄스스포츠 월드챔피언십은 세계댄스평의회(WDC)와 세계댄스협회(WDO)로부터 공신력을 인정받아 아시아를 대표하는 댄스스포츠 대회로 자리매김해왔다. 이번 대회는 영국 댄스스포츠 전문채널(DSI TV)를 통해 생중계될 계획이며, 투썸, 가히, 댄스퀸, 안서리베이킹랩 등 다수의 기업들이 후원사로 함께 한다.

주최 측은 "10여년의 역사를 지나 다시 도약하는 시점의 코리아오픈은 세계 최정상급 선수들이 경쟁하는 무대이자 미래 세대와 다양한 연령층이 함께하는 축제로 확장되고 있다"며 "앞으로도 국제적 위상의 대회를 지속적으로 국내에서 개최해 댄스스포츠 문화의 대중화와 저변 확대에 기여하겠다"고 밝혔다.





박병희 기자 nut@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>