코스피, 최고치 경신…삼성전자 시총 1000조 돌파

5371.1 마감

코스닥도 5.1P 오른 1149.43

코스피가 사상 최고치를 또 경신했다. 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 169,100 전일대비 1,600 등락률 +0.96% 거래량 29,644,736 전일가 167,500 2026.02.04 15:30 기준 관련기사 삼성전자 국내 최초 시총 '1000조' 기업 등극(상보)주도 업종 흐름에 잘 올라타야...투자금 부족으로 고민 중이었다면[특징주]삼성전자, 장초반 -3% 회복하고 플러스 전환 전 종목 시세 보기 close 가 시가총액 1000조원을 돌파하는 등 인공지능(AI)발 나스닥 혼조세에도 견조한 흐름을 이어갔다.

4일 코스피는 전일 대비 83.02포인트(1.57%) 상승한 5371.1에 거래를 마쳤다. 코스피 역사상 최고치다. 이날 거래량은 7억8102만4000주로, 거래대금은 30조1375만3500만원으로 잠정 집계됐다.

투자 주체별로는 외국인과 개인이 각각 1조1864억8300만원, 7863억7500만원 순매도했지만, 기관은 1조7800억1300만원을 순매수했다. 선물시장에서는 외국인과 기관이 각각 320억5100만원, 4462억2100만원 순매도했지만, 개인은 3659억8700만원을 순매수했다.

업종별로 살펴보면 의료·정밀기기를 제외한 모든 업종이 상승했다. 전기·가스 5.02%, 건설 3.51%, 통신 3.15%, 금속 3.78%, 기계·장비 3.38%, 금융 2.8%, 비금속 2.69%, 화학 3.14% 등이 오름세다. 의료·정밀기기의 경우 0.05% 하락했다.

시가총액 상위권 종목에서는 삼성전자가 시총 1000조원을 돌파하는 등 대부분의 종목이 올랐다. 삼성전자는 장중 국내 기업 최초로 시가총액 1000조원을 돌파했으며 주가는 16만9000원으로 마감했다. 장중 전장 대비 1.13% 오른 16만9400원을 기록하는 등 역대 최고가도 경신했다.

SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 900,000 전일대비 7,000 등락률 -0.77% 거래량 3,744,521 전일가 907,000 2026.02.04 15:30 기준 관련기사 주도 업종 흐름에 잘 올라타야...투자금 부족으로 고민 중이었다면한국딜로이트 "AI인프라 경쟁 속 K반도체 역할 확대"코스피, 하락 출발 후 5300선 재돌파…코스닥도 상승세 전 종목 시세 보기 close 와 NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 264,500 전일대비 4,500 등락률 -1.67% 거래량 1,700,411 전일가 269,000 2026.02.04 15:30 기준 관련기사 네이버, 내달 '쇼핑 AI 에이전트' 출시…쿠팡 틈새 공략 삼성운용 "투자자·판매자 모두 '로봇 ETF'가 올해 대세"네이버, 2년 8개월만에 뉴스제휴위원회 활동 재개…"신규 매체 추가" 전 종목 시세 보기 close 를 제외한 시가총액 20위권 기업들의 주가가 모두 상승했다. SK하이닉스가 0.4% 하락했으며 NAVER는 1.6% 약세였다. 반면 두산에너빌리티 두산에너빌리티 034020 | 코스피 증권정보 현재가 96,500 전일대비 5,300 등락률 +5.81% 거래량 12,423,583 전일가 91,200 2026.02.04 15:30 기준 관련기사 [특징주]원전株, 한미 협력 기대감에 일제히 상승세아직 기회는 있다...투자금 규모만 충분하다면코스피, 하락 출발 후 5300선 재돌파…코스닥도 상승세 전 종목 시세 보기 close 는 6.1% 증가했으며 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 214,500 전일대비 7,000 등락률 +3.37% 거래량 796,142 전일가 207,500 2026.02.04 15:30 기준 관련기사 [Why&Next]580조 '특허 절벽' 앞둔 바이오, 'SC 전환'이 생존 열쇠셀트리온 "옴리클로, 3개월 만에 스페인 점유율 60%"셀트리온 램시마SC, 유럽 점유율 26%…신·구 제품 유럽 성과 성공적 전 종목 시세 보기 close 3.3%, LG에너지솔루션 LG에너지솔루션 373220 | 코스피 증권정보 현재가 402,500 전일대비 11,500 등락률 +2.94% 거래량 337,066 전일가 391,000 2026.02.04 15:30 기준 관련기사 코스피, 하락 출발 후 5300선 재돌파…코스닥도 상승세 코스피, 6.84% 올라 5288.08 마감…종가 최고치 경신K전력 '빅3', 수주 27조 금자탑…북미 중심 사업 재편 속도 전 종목 시세 보기 close 3%, SK스퀘어 SK스퀘어 402340 | 코스피 증권정보 현재가 569,000 전일대비 23,000 등락률 +4.21% 거래량 825,682 전일가 546,000 2026.02.04 15:30 기준 관련기사 코스피, 하락 출발 후 5300선 재돌파…코스닥도 상승세 코스피, 6.84% 올라 5288.08 마감…종가 최고치 경신코스피, '워시 쇼크'에도 5100선 반등 출발…코스닥도 3.42%↑ 전 종목 시세 보기 close 4.5%, 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 504,000 전일대비 12,500 등락률 +2.54% 거래량 1,706,630 전일가 491,500 2026.02.04 15:30 기준 관련기사 주도 업종 흐름에 잘 올라타야...투자금 부족으로 고민 중이었다면현대차·기아 1월 美서 12만5000대 팔았다…역대 최대(종합)코스피, 하락 출발 후 5300선 재돌파…코스닥도 상승세 전 종목 시세 보기 close 2.7%, KB금융 KB금융 105560 | 코스피 증권정보 현재가 142,100 전일대비 3,300 등락률 +2.38% 거래량 1,429,897 전일가 138,800 2026.02.04 15:30 기준 관련기사 [특징주]은행株, 주주환원 기대감에 줄줄이 신고가KB국민은행, 비대면대출 부산 심사센터 개소장 초반 5100선 깨진 코스피, 낙폭 일부 만회해 5170선 거래 중 전 종목 시세 보기 close 2.3% 등이 강세였다.

코스닥지수도 상승세로 마감했다. 이날 코스닥지수는 전일 대비 5.1포인트(0.45%) 오른 1149.43에 거래를 마쳤다. 투자주체별로는 외국인과 기관이 각각 1552억5300만원, 1484억8000만원을 순매도했지만, 개인은 3631억4900만원을 순매수했다.

시가총액 상위권 종목들은 대부분 하락했다. 에이비엘바이오 에이비엘바이오 298380 | 코스닥 증권정보 현재가 192,600 전일대비 8,900 등락률 -4.42% 거래량 1,230,841 전일가 201,500 2026.02.04 15:30 기준 관련기사 코스피, 6.84% 올라 5288.08 마감…종가 최고치 경신코스피, '워시 쇼크'에도 5100선 반등 출발…코스닥도 3.42%↑기회가 왔다면 투자금부터 마련해야...4배 투자금을 연 4%대 금리로 전 종목 시세 보기 close 가 4.4%, 알테오젠 알테오젠 196170 | 코스닥 증권정보 현재가 395,000 전일대비 8,000 등락률 -1.99% 거래량 460,081 전일가 403,000 2026.02.04 15:30 기준 관련기사 [Why&Next]580조 '특허 절벽' 앞둔 바이오, 'SC 전환'이 생존 열쇠코스피, 하락 출발 후 5300선 재돌파…코스닥도 상승세 코스피, 6.84% 올라 5288.08 마감…종가 최고치 경신 전 종목 시세 보기 close 1.9%, 리가켐바이오 리가켐바이오 141080 | 코스닥 증권정보 현재가 185,700 전일대비 7,700 등락률 -3.98% 거래량 506,193 전일가 193,400 2026.02.04 15:30 기준 관련기사 코스피, 하락 출발 후 5300선 재돌파…코스닥도 상승세 코스피, 6.84% 올라 5288.08 마감…종가 최고치 경신코스피, '워시 쇼크'에도 5100선 반등 출발…코스닥도 3.42%↑ 전 종목 시세 보기 close 3.8%, HLB HLB 028300 | 코스닥 증권정보 현재가 55,000 전일대비 1,100 등락률 -1.96% 거래량 791,799 전일가 56,100 2026.02.04 15:30 기준 관련기사 코스피, 하락 출발 후 5300선 재돌파…코스닥도 상승세 코스피, 6.84% 올라 5288.08 마감…종가 최고치 경신투자 시작하기에 늦었다고 생각된다면? 투자금 규모 늘려서 따라잡기 전 종목 시세 보기 close 2.1%, 원익IPS 원익IPS 240810 | 코스닥 증권정보 현재가 110,200 전일대비 4,500 등락률 -3.92% 거래량 713,375 전일가 114,700 2026.02.04 15:30 기준 관련기사 워시 쇼크에 코스피 5%대 급락…5000선 붕괴 마감韓증시 낙폭 확대…외인·기관 매도세에 코스피 3%대↓ 장 초반 5100선 깨진 코스피, 낙폭 일부 만회해 5170선 거래 중 전 종목 시세 보기 close 3.9% 등이 내렸다. 반면 에코프로 에코프로 086520 | 코스닥 증권정보 현재가 175,800 전일대비 6,000 등락률 +3.53% 거래량 5,710,647 전일가 169,800 2026.02.04 15:30 기준 관련기사 주도 업종 흐름에 잘 올라타야...투자금 부족으로 고민 중이었다면코스피, 하락 출발 후 5300선 재돌파…코스닥도 상승세 단기 조정 나와도 두려워할 필요 없다? 오히려 저점매수 기회로 전 종목 시세 보기 close 는 3.4% 상승했으며 에코프로비엠 1.3%, 케어젠 케어젠 214370 | 코스닥 증권정보 현재가 126,000 전일대비 5,900 등락률 +4.91% 거래량 185,184 전일가 120,100 2026.02.04 15:30 기준 관련기사 코스피, 하락 출발 후 5300선 재돌파…코스닥도 상승세 워시 쇼크에 코스피 5%대 급락…5000선 붕괴 마감韓증시 낙폭 확대…외인·기관 매도세에 코스피 3%대↓ 전 종목 시세 보기 close 4.9%, 삼천당제약 삼천당제약 000250 | 코스닥 증권정보 현재가 539,000 전일대비 10,000 등락률 +1.89% 거래량 417,484 전일가 529,000 2026.02.04 15:30 기준 관련기사 코스피, 하락 출발 후 5300선 재돌파…코스닥도 상승세 코스피, 6.84% 올라 5288.08 마감…종가 최고치 경신코스피, '워시 쇼크'에도 5100선 반등 출발…코스닥도 3.42%↑ 전 종목 시세 보기 close 1.1% 상승 마감했다.

한편 서울 외환시장에서 원·달러 환율은 전일 대비 4.8원 오른 1450.2원에 마감했다.





오규민 기자 moh011@asiae.co.kr



