차기 미 연준 의장도 로스쿨 출신… 금융권 수장 법률가시대

케빈 워시(Kevin Warsh) 전 미국 연방준비제도(Fed·연준) 이사가 차기 연준 의장에 지명됐다. 워시 지명자는 하버드대 로스쿨 출신이다. 제롬 파월 현 의장에 이어 또다시 법조인 출신이 '세계 경제 대통령'으로 불리는 자리를 맡게 되면서 '법률가 출신 금융권 수장'이 주목받고 있다.

파월 이어 또 법률가

워시 지명자는 스탠퍼드대 공공정책학과에서 경제학과 통계학을 공부했다. 학부를 졸업하고 하버드대 로스쿨에 진학해 우등(cum laude)으로 졸업했다. 워시 지명자는 이후 법률 전문가의 길을 걷지 않았다. 대신 금융권으로 발을 돌려 모건스탠리 인수·합병(M&A) 부문 부사장을 지내는 등 월가에서 경력을 쌓았다.

워시 지명자는 조지 W 부시 행정부 시절인 2006년 35세의 나이로 당시 최연소 연준 이사에 임명됐다. 그는 2012년 스탠퍼드대 로스쿨 강연에서 "법률 교육을 받고 법을 다룬 경험이 나를 더 나은 규제 담당자(regulator)로 만들어 줬다"고 밝힌 바 있다. 데이비드 베셀 미국 브루킹스연구소 선임연구원은 미국 공영방송 PBS를 통해 "워시는 경제학자(economist)가 아니라 변호사(lawyer)다. 야망이 크고 네트워킹 능력이 탁월한 인물"이라고 평가했다.

워시 지명자는 미 의회 상원의 인준 표결을 통과하면 2026년 5월 임기가 만료되는 파월 의장의 뒤를 이어 연준을 이끌게 된다.

현 연준 수장인 파월 의장도 법조인이다. 프린스턴대에서 정치학을 전공하고 조지타운대 로스쿨을 졸업했다. 파월 의장은 1981년부터 1983년까지 미국의 대형 로펌 '데이비스 폴크 앤 워드웰(Davis Polk & Wardwell)' 등에서 변호사로 활동했다. 이후 뉴욕에서 투자은행가로 활동했다. 조지 H W 부시 재임 시절에는 미 재무부 차관보 등을 역임했다.

골드만·BoA·칼라일 전현직 수장도

미국에서는 법조인 출신 금융권 수장에 오르는 게 드물지 않다. 로버트 루빈 전 미 재무장관·전 골드만삭스 회장은 하버드대 경제학과를 최우등으로 졸업하고 예일대 로스쿨에 진학했다. 이후 대형 로펌 '클리어리(Cleary Gottlieb Steen & Hamilton)'에서 변호사 생활을 했다.

변호사 자격을 갖추고 실무 경험까지 있는 전현직 주요 글로벌 금융사 최고경영자(CEO)도 여럿이다. 브라이언 모이니핸 뱅크오브아메리카(BoA) CEO는 브라운대 사학과를 졸업하고 노터데임대(Notre Dame) 로스쿨을 나왔다. 그는 '에드워즈 앤 엔젤(Edwards & Angell)'에서 변호사로 활동했다. 골드만삭스 CEO였던 로이드 블랭크파인도 하버드대 로스쿨 출신이다. 그는 프로스카워 로즈(Proskauer Rose)와 도너번 리저 뉴턴 앤 어바인(Donovan, Leisure, Newton & Irvine) 등에서 변호사로 일했다. 아메리칸 익스프레스(Amex) 전 CEO 케네스 셔놀트 역시 하버드대 로스쿨을 졸업하고 로저스 앤 웰스(Rogers & Wells) 등의 로펌에서 법률 전문가의 길을 한때 걸었다.

칼라일(Carlyle) 그룹의 공동 설립자인 데이비드 루벤스타인도 시카고대 로스쿨을 나왔다. 칼라일은 세계 최대 규모의 사모펀드 운용사 중 하나다. 또 다른 글로벌 사모펀드 운용사 텍사스퍼시픽그룹(TPG) 창립자 데이비드 본더만도 하버드대 로스쿨 출신이다. 본더만은 아놀드 앤 포터(Arnold & Porter)에서 변호사 생활을 했다.

한국엔 이찬진·김성식·김윤우

한국에도 최근 법조인 출신 금융권 수장이 눈에 띈다. 이찬진(사법연수원 18기) 금융감독원장은 서울대 사법학과 졸업 후 변호사로 활동하다가 2025년 8월 제16대 금감원장으로 취임했다. 김성식(19기) 예금보험공사 사장도 서울대 사법학과를 졸업한 뒤 판사로 재직했다. 그는 공직을 떠난 뒤 법무법인 화우와 원 등에서 변호사로 활동하다가 올해 1월 예보 사장에 임명됐다. 유암코 사장에도 판사 출신 김윤우(31기) 변호사가 내정됐다.

법조인들이 금융권으로 진출하는 현상에 대해 김효봉(41기) 법무법인 태평양 변호사는 "은행법, 자본시장법, 보험업법, 여신전문금융업법 등 권역별로 세분된 법을 준수하며 영업해야 하는 금융 산업의 특성상 금융은 전반적으로 규제에 대한 고도의 법학적 이해가 요구된다. 법학과 경제·경영학의 상호 교류적인 영역"이라고 설명했다. 김 변호사는 앞선 사례와는 반대로 연세대 법학과를 졸업하고 금융권으로 먼저 진출했다. 금감원 자산운용감독국, 분쟁조정3국, 디지털금융혁신국 등에서 일한 뒤 로펌으로 자리를 옮겼다.

김지수 법률신문 기자

