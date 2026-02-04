본문 바로가기
Dim영역
전국
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

영남

BNK부산은행, 기장군에 설맞이 생필품 꾸러미 기탁

영남취재본부 조충현기자

입력2026.02.04 15:36

시계아이콘00분 17초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

1400만원 상당 280세트 전달… 저소득 취약계층 지원

부산 기장군은 BNK부산은행이 설 명절을 맞아 생필품 꾸러미 280세트(1400만원 상당)를 기탁했다고 4일 전했다.

BNK부산은행이 기장군에 생필품 꾸러미를 전달하고 있다. 기장군 제공

BNK부산은행이 기장군에 생필품 꾸러미를 전달하고 있다. 기장군 제공

AD
원본보기 아이콘

지난 2일 전달된 생필품은 부산사회복지공동모금회를 통해 저소득 취약계층 280가구에 전달될 예정이다.


박문철 BNK부산은행 동부영업그룹장 상무는 "경제적으로 어려운 시기에 이웃들이 보다 따뜻하고 풍요로운 설 명절을 보내길 바란다"며 "지역사회에 실질적인 도움이 되는 사회공헌과 나눔 활동을 지속하겠다"고 말했다.

정종복 기장군수는 "설 명절을 맞아 뜻깊은 성품을 기탁해주신 데 감사드린다"며 "도움이 필요한 주민들에게 정성껏 전달하겠다"고 말했다.


기장군은 지역 금융기관과 민간단체와의 협력을 통해 취약계층 지원과 나눔 문화 확산에 힘쓴다는 방침이다.




영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

100만명 '탈팡' 중이라더니 여기 다 와있네…"잠깐만, 쿠폰으로 치킨은 일단 먹고" 100만명 '탈팡' 중이라더니 여기 다 와있네…"잠깐... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

주택대출 줄고 기업대출 늘었다…생산적 금융 기조 속 자금 흐름 재편

전기차 못지 않은 효율에 공간감까지…푸조 '올 뉴 5008 하이브리드'

"꼭 줄선다"…두쫀쿠 쥐어주더니 이번엔 '성심당 빵', 또 일낸 헌혈의집

"암 발생 40%는 흡연, 감염 등 '조절 가능한 위험 요인' 때문"

"인턴자리 있나요?" 여대생, 대통령에 직접 이력서 투척…"준비성 철저하군" 채용

"자기야, 이번 성과급은 다 여기에 넣는 거야"…맘 변한 직장인들 불개미로 변신

'천스닥'에 자금 쏠린 ETF, 실제 가치보다 비싸져 '과열 신호'

새로운 이슈 보기