이준석 만난 이석연 "내란 주체·동조자와 같이 갈 수 없어"

김평화기자

입력2026.02.04 15:43

"헌법학자로서 있을 수 없는 상황"

대통령 직속 국민통합위원회 수장인 이석연 위원장이 4일 이준석 개혁신당 대표와 만나 "지금이라도 보수의 원천, 보수의 정신을 일으켜서 같이 갈 수 있도록 국민의힘이나 또 누구와도 같이 협조해야 한다"면서도 "단, 내란 주체 세력이나 그 동조자하고는 같이 갈 수 없다"고 했다.


이 위원장은 이날 서울 여의도 국회 본관에서 개혁신당을 예방하며 이렇게 말했다.

이준석 개혁신당 대표가 4일 국회에서 이석연 국민통합위원회 위원장을 접견하며 악수하고 있다. 연합뉴스

이준석 개혁신당 대표가 4일 국회에서 이석연 국민통합위원회 위원장을 접견하며 악수하고 있다. 연합뉴스

이 위원장은 "야당이 건전하게 다시 힘을 얻고 활동해야 여당과 정부도 거기에 상응해서 제대로 같이 협조하고 또 국가 발전을 위해 일하는데 지금은 한쪽 날개가 꺾인 상태"라며 "이건 국민 통합을 위해서도 바람직하지 않다"고 설명했다.


그러면서 "이 대표가 보수에서 출발했지만 합리적 중도와 진보 등을 아우르는 입장에 있다고 본다"며 이 대표의 역할이 중요하다고 짚었다. 이 과정에서 국민의힘 등 범 보수권의 협력이 필요하다는 게 이 위원장 주장이다. 단, 내란 관련 세력과는 거리를 둬야 한다고 강조했다.


이 위원장은 이 대표를 향해 "헌법을 하는 학자로서는 (내란이) 있을 수 없는 상황"이라며 "(내란 동조 및 협조 세력) 그 외에 누구든지 같이 갈 수 있도록 정치력을 발휘해야 한다"고 주문했다. 또 "건전한 야당이 있어야 제대로 된 여당과 합리적으로 추진하는 정부가 존재한다"고 했다.

이 대표는 이 자리에서 "(젊은 세대가) 정치적 사상이나 세력에 관해 잘못된 관점을 형성해서 그걸로 대립하는 경우가 많이 보인다"며 "이들이 더 성장했을 때 야기되는 갈등들이 있을 것이기에 이 부분을 (통합위가) 사전적으로 미리 다뤄주셨으면 한다"고 말했다.


한편 이 대표는 이 위원장 예방 후 기자들과 만나 선거 연령을 16세로 낮추자는 국민의힘 제안과 관련해 고민들이 생길 수 있다면서 "논의를 해봐야 할 문제"라고 짚었다. 앞서 장동혁 국민의힘 대표는 이날 국회 본회의에서 "(선거 연령 하향을) 선도적으로 추진하겠다"고 했다.





김평화 기자 peace@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

