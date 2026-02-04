삼성전자 국내 최초 시총 '1000조' 기업 등극(상보)

이재용 삼성전자 회장. 2025.10.30 조용준 기자 AD 원본보기 아이콘

삼성전자의 시가총액이 사상 처음으로 1000조원을 돌파했다.

4일 한국거래소에 따르면 삼성전자는 이날 장 중 시총 1000조원을 돌파했다.

오후 3시3분 현재 삼성전자 시총은 1000조원이다. 주가도 사상 최고치인 16만9000원에 달했다.

우선주 시가총액 98조원을 합치면 시총은 1098조원에 달한다. 국내 기업 역사상 처음으로 1000조원을 돌파한 회사가 됐다.

이날 삼성전자 주가는 장 초반 -3% 이상 하락하는 등 약세를 보였지만 이내 낙폭을 회복했다. 전날 인공지능(AI) 투자심리 약화로 뉴욕증시가 하락한 영향을 장 초반 받았다.

AI 산업 발전으로 메모리 반도체 수요가 폭증하면서 삼성전자 실적이 급증할 것이라는 기대감이 주가에 반영됐다는 평가다.





