본문 바로가기
Dim영역
증권
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

기타

삼성전자 국내 최초 시총 '1000조' 기업 등극(상보)

이창환기자

입력2026.02.04 15:07

수정2026.02.04 15:17

시계아이콘00분 18초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄
이재용 삼성전자 회장. 2025.10.30 조용준 기자

이재용 삼성전자 회장. 2025.10.30 조용준 기자

AD
원본보기 아이콘

삼성전자의 시가총액이 사상 처음으로 1000조원을 돌파했다.


4일 한국거래소에 따르면 삼성전자 는 이날 장 중 시총 1000조원을 돌파했다.

오후 3시3분 현재 삼성전자 시총은 1000조원이다. 주가도 사상 최고치인 16만9000원에 달했다.


우선주 시가총액 98조원을 합치면 시총은 1098조원에 달한다. 국내 기업 역사상 처음으로 1000조원을 돌파한 회사가 됐다.


이날 삼성전자 주가는 장 초반 -3% 이상 하락하는 등 약세를 보였지만 이내 낙폭을 회복했다. 전날 인공지능(AI) 투자심리 약화로 뉴욕증시가 하락한 영향을 장 초반 받았다.

AI 산업 발전으로 메모리 반도체 수요가 폭증하면서 삼성전자 실적이 급증할 것이라는 기대감이 주가에 반영됐다는 평가다.





이창환 기자 goldfish@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

100만명 '탈팡' 중이라더니 여기 다 와있네…"잠깐만, 쿠폰으로 치킨은 일단 먹고" 100만명 '탈팡' 중이라더니 여기 다 와있네…"잠깐... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

주택대출 줄고 기업대출 늘었다…생산적 금융 기조 속 자금 흐름 재편

전기차 못지 않은 효율에 공간감까지…푸조 '올 뉴 5008 하이브리드'

"꼭 줄선다"…두쫀쿠 쥐어주더니 이번엔 '성심당 빵', 또 일낸 헌혈의집

"암 발생 40%는 흡연, 감염 등 '조절 가능한 위험 요인' 때문"

"인턴자리 있나요?" 여대생, 대통령에 직접 이력서 투척…"준비성 철저하군" 채용

"자기야, 이번 성과급은 다 여기에 넣는 거야"…맘 변한 직장인들 불개미로 변신

'천스닥'에 자금 쏠린 ETF, 실제 가치보다 비싸져 '과열 신호'

새로운 이슈 보기