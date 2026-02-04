김진태 지사, 설맞이 전통시장 22곳 릴레이 방문…"민생 경제 살린다"

김진태 강원도지사, 설맞이 전통시장 장보기 나서

도내 전통시장 순회…"상인 격려·물가 점검"

전통시장 물품 사회복지 시설에 기부해 나눔 실천

강원특별자치도(도지사 김진태)는 설날 명절을 앞두고 전통시장에 활력을 불어넣기 위해 도청 전 부서, 출자출연기관·지방공기업·민간단체 및 도내 18개 시군 직원들과 함께 지난 2일부터 2월 13일까지 10일간 도내 전통시장을 찾아 설맞이 장보기 행사를 추진한다.

김진태 강원도지사는 4일 인제전통시장을 전통시장을 직접 방문해 장보기 행사와 함께 상인들을 격려하고 있다. 강원도 제공 AD 원본보기 아이콘

김진태 도지사는 4일 인제전통시장을 시작으로 15일까지 도내 곳곳의 전통시장을 직접 방문하여 장보기 행사와 함께 상인들을 격려하고 명절 장바구니 물가 상황과 시장 현안을 직접 점검한다.

설맞이 전통시장 장보기 기간 동안 도는 시군과 함께 전통시장을 방문해 각자 내기 오찬을 진행하고, 물가안정 특별점검도 병행한다. 또한, 이번 명절에는 장보기 행사로 마련한 전통시장 물품을 사회복지시설에 기부해 지역 상권 활성화와 나눔을 함께 실천할 계획이다.

한편, 도는 설 명절을 맞아 전통시장을 찾는 도민들의 불편을 덜어주기 위해 2월 5일부터 2월 18일까지 14일간 전통시장 주변도로 주·정차허용구간을 기존 6개소에서 45개소로 확대한다.

김진태 도지사는 "추운 날씨 속에서도 전통시장을 지켜주시는 상인 여러분께 감사드린다"며 "도민 여러분께서도 설 명절 장보기를 전통시장에서 함께하시며 지역경제에 힘을 보태고, 따뜻한 사람의 온기를 느끼시길 바란다"고 전했다.





춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



