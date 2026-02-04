코오롱그룹, 저소득 가정 아동 위한 드림팩 884개 전달

저소득 가정 아동을 위한 선물 꾸러미 제작

학용품, 놀이용품, 간식 등으로 구성

연간 누적 임직원 5000여명 참여

코오롱그룹이 저소득 가정 아동을 위한 선물 꾸러미를 직접 제작해 전달하는 '드림팩(Dream Pack) 기부천사 캠페인'을 진행했다.

드림팩 기부천사 캠페인. 코오롱그룹 제공

코오롱사회봉사단은 4일 경기 과천 코오롱타워에서 드림팩 제작 봉사활동을 실시했다고 4일 밝혔다. 이날 행사에는 김영범 코오롱글로벌 대표이사를 비롯해 임직원 40명이 참여했다.

봉사단은 무선 이어폰과 학용품, 놀이용품, 간식 등으로 구성된 드림팩 884개를 직접 포장해 '헬로 드림' 지역아동센터 30곳에 전달했다. 드림팩 기부천사 캠페인은 2012년부터 이어져 온 코오롱의 대표적인 사회공헌 프로그램으로, 기금 마련부터 제작과 전달까지 전 과정에 임직원이 자발적으로 참여하는 것이 특징이다.

캠페인 기금은 매달 급여일 사내 인트라넷 '기부천사게이트'를 통해 모인 임직원 모금액에 회사가 동일 금액을 매칭하는 방식으로 조성된다. 지난해에는 기부 참여 과정에 재미 요소를 더해 후원 규모를 확대했으며, 이를 통해 드림팩 구성도 한층 다양화했다.

올해 캠페인은 코오롱글로벌 임직원들이 합병 이후 첫 공식 행보를 사회공헌 활동으로 시작했다는 점에서 의미를 더했다. 코오롱글로벌은 지난해 12월 레저·호텔 전문기업 엠오디(MOD)와 자산관리 전문기업 코오롱엘에스아이(LSI)와의 합병을 완료하고, 시공 역량과 운영 노하우를 결합한 '종합 디벨로퍼'로의 도약을 추진하고 있다.

서창희 코오롱사회봉사단 총단장은 "아이들이 설레는 마음으로 새 학기를 준비하는 데 드림팩이 작은 디딤돌이 되기를 바란다"며 "앞으로도 미래 세대의 건강한 성장을 돕는 동반자로서 나눔의 문화를 확산해 나가겠다"고 말했다.

코오롱은 2012년 코오롱사회봉사단을 창단하고 '꿈을 향한 디딤돌, 드림 파트너스(Dream Partners)'를 슬로건으로 다양한 사회공헌 활동을 이어오고 있다. 창단 초기부터 기아대책과 함께 드림팩 기부천사 캠페인을 지속해 왔으며, 소외 청소년의 성장을 지원하는 '헬로 드림(Hello Dream)' 프로그램 등을 통해 연간 누적 5000여명의 임직원이 봉사활동에 참여하고 있다.





서믿음 기자 faith@asiae.co.kr



