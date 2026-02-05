혈당 관리·체지방 동시 조절 '지엘프로'

KGC인상공사 정관장 건강기능식품

GLPro, 출시 7개월 만에 누적 매출 103억원

KGC인삼공사의 건강기능식품 브랜드 정관장은 혈행·혈당 관리 전문 브랜드 '지엘프로(GLPro)'를 설 선물로 제안하며 명절 특수 공략에 나섰다.

GLPro는 출시 7개월 만에 누적 매출 103억원을 기록했다. 정관장의 대표 제품인 '에브리타임'보다 빠른 판매 속도로, 혈당 관리와 체지방 조절 기능을 동시에 강조한 점이 소비자들의 선택을 이끌었다는 평가다.

정관장 지엘프로 명절 에디션. KGC인삼공사 제공. AD 원본보기 아이콘

GLPro는 식품의약품안전처로부터 '혈당 조절에 도움을 줄 수 있음' 기능성을 인정받은 홍삼(KGC05pg)을 주원료로 한다. 회사 측은 40세 이상 성인 98명을 대상으로 한 인체적용시험에서 GLPro 섭취군의 공복혈당이 9.07%, 식후혈당이 11.28% 감소했으며, 인슐린 저항성은 22.8% 개선됐다고 밝혔다. 당화혈색소는 1.68% 줄었고, GLP-1 수치는 9.9% 증가한 것으로 나타났다.

그동안 홍삼은 피로 회복과 면역력 강화에 초점이 맞춰져 왔지만 최근 연구를 통해 혈당 급상승을 완화하고 인슐린 저항성을 개선하는 효과가 부각되면서 혈행·혈당 관리 소재로 활용 범위가 확대되고 있다. 식후 졸림이나 활력 저하를 호소하는 소비자층을 중심으로 수요가 늘고 있다는 것이 회사 측의 설명이다.

소비층도 넓어지고 있다. 체지방 관리에 도움을 주는 'GLPro 더블컷'은 남성 구매 고객 비중이 약 43%에 달한다. 체중·뱃살 관리가 여성 중심에서 남성까지 확산되고 있는 것이다. 20~40대 신규 고객 유입도 꾸준히 늘어나면서 젊은 세대 사이에서도 혈당 관리와 체지방 감소에 대한 관심이 확대되고 있다.

정관장은 지난해 9월 식후 혈당과 피로 관리를 동시에 고려한 기능성 제품 'GLPro 혈당 밸런스'도 선보였다. 홍삼(KGC05pg)에 비타민 B군과 비타민 C·D, 크롬, 아연 등 필수 영양 성분을 더해 혈당 조절과 피로 개선을 함께 겨냥한 제품이다.

설 명절을 맞아 한정 패키지도 내놓는다. 정관장은 한국 전통문화를 현대적으로 재해석한 브랜드 '오우르(OWUR)'와 협업해 GLPro 제품을 특별 디자인 패키지로 선보였다.





임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>