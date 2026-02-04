본문 바로가기
김선호 "1인 법인 이해 부족…가족 급여 반납, 개인소득세 추가 납부"

이이슬기자

입력2026.02.04 14:30

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

김선호. 판타지오

배우 김선호가 1인 법인 운영과 관련한 탈세 의혹에 대해 개인소득세를 추가 납부하고 법인 폐업 절차를 밟고 있다고 밝혔다.


소속사 판타지오는 4일 공식입장을 내고 "김선호는 2024년 1월 연기 활동과 연극 제작을 위해 법인을 설립했다"며 "당시 무지했던 법인 운영을 바로잡기 위해 과거 법인 카드 사용 내역과 가족 급여, 법인 차량을 모두 반납했다"고 전했다.

판타지오는 "김선호가 해당 법인으로 정산받은 금액에 대해 기존 납부한 법인세 외에 개인소득세를 추가로 납부 완료했다"고 알렸다. 김선호는 2025년 2월 판타지오와 전속 계약을 체결한 이후부터는 개인 명의로 정산금을 직접 지급받고 있다.


판타지오 측은 "김선호가 법인 운영에 대한 이해가 부족한 상태에서 법인을 설립하고 1년여간 유지한 점에 대해 깊이 반성하고 있다"며 "이후 소속 배우 활동 전반을 면밀히 관리하겠다"고 재차 사과했다.


최근 일부 매체는 김선호가 가족 명의의 법인을 통해 소득을 우회했을 가능성을 제기했다. 판타지오는 해당 법인이 고의적인 절세나 탈세 목적이 아니었음을 강조하며 현재 행정상의 폐업 절차가 마무리 단계에 있다고 알렸다.




이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr
