김상호 영천시의원, "혈세 투입된 산업단지, 반값 분양은 시민 피해" 대책 촉구

제250회 임시회 5분 발언…무분별한 난개발 및 재정 낭비 지적

기업 본사 이전 통한 실질적 인구 유입·환경 오염 방지 대책 제언

영천시의회 김상호 의원(산업건설위원장)이 영천시의 무분별한 산업단지 조성 사업에 제동을 걸며 철저한 수요 예측과 합리적인 분양가 산정을 촉구하고 나섰다.

4일 열린 영천시의회 제250회 임시회 제2차 본회의에서 김상호 의원은 5분 자유발언을 통해 "기업하기 좋은 도시 영천이라는 슬로건 아래 추진되는 산업단지 조성이 충분한 사전 조사 없이 난개발을 야기하고 있다"며 날 선 비판을 쏟아냈다.

4일 열린 영천시의회 제250회 임시회 제2차 본회의에서 김상호 의원이 5분 자유발언을 하고 있다. 영천시의회 제공 AD 원본보기 아이콘

김 의원에 따르면 오는 6월 준공 예정인 금호일반산업단지(8만5000평 규모)에는 시비 695억원이 투입됐다.

조성원가는 평당 약 137만원에 달하지만 이를 절반 수준으로 분양할 경우 약 340억원의 재정 손실이 발생하며 그 피해는 고스란히 시민들의 몫이 된다는 지적이다.

김 의원은 "반값 할인을 해서라도 기업을 유치해야 하는 상황은 애초에 집행부가 시장 수요 예측에 실패했음을 자인하는 꼴"이라며, "조성원가 대비 터무니없이 낮은 분양가는 미래 세대에게 막대한 재정 부담을 떠넘기는 행위"라고 꼬집었다.

단순한 기업 유치를 넘어선 '질적 성장'에 대한 주문도 이어졌다.

김 의원은 산단 입주 기업 근로자들이 경산과 대구에서 출퇴근하는 현실을 언급하며 기업이 시세 차익만 챙겨 떠나는 이른바 '먹튀' 현상을 막을 방안이 있는지 따져 물었다.

이와 함께 주민 건강권 보호를 위한 오염 방지 대책 마련과 함께, 기업 본사를 영천으로 이전시켜 실질적인 세수 증대와 인구 유입을 보장받는 근본적인 대책 수립을 제안했다.

한편, 김 의원은 최근 불거진 금호삼호공단 예산 관련 오해에 대해서도 적극 해명했다.

그는 "지난해 90억원 증액에 이어 올해도 72억원 이상의 예산을 편성해 사업이 중단 없이 진행되도록 조치했다"며, "금호읍 도시계획 예산 40억원 확보에도 앞장서는 등 지역 발전을 위해 발로 뛰고 있다"고 강조했다.

김 의원은 끝으로 "정치인은 떠나도 영천은 지속 가능한 도시로 남아야 한다"며, "집행부의 정책을 꼼꼼히 살펴 시민의 혈세가 단 한 푼도 낭비되지 않도록 감시와 견제의 역할을 다하겠다"고 밝혔다.





영남취재본부 최대억 기자 cde@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>