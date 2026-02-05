일단 줍자" 1200% 껑충…후속 유망주로 꼽히는 이 종목은

하룻밤에 그친 급락장을 누구보다 빠르게 진입하고 빠르게 수익을 달성하여 주목받는 전문가가 있다. 단타와 단기 매매 구간에서 초단기 타이밍 포착력을 바탕으로 연속 수익을 기록하고 있는 SBS Biz 전문가 김호영 대표이다.

김 대표는 초단기 타이밍 포착에 특화된 실전매매 전문가다. 최근 단타 종목 중심으로 연속 수익 기록을 달성중. 특히 장중 변동성이 심한 구간에서도 빠른 판단과 대응으로 짧은 시간 안에 수익을 내는 것이 강점이다.

그의 전략은 단순히 종목을 추천하는 것이 아니라, 진입·청산의 타이밍을 실시간으로 제시하는 구조다. 시장이 출렁일수록 빛을 발하는 그의 리딩은, 기다림보다 즉시 대응형 매매를 선호하는 투자자들에게 적합하다.

실전에서 증명된 적중률과 속도로, 김호영 대표는 '빠르게 번다'는 말의 의미를 실제로 보여주고 있다.

증권가 한 관계자는 "김호영 대표의 전략은 기존 전문가들과 달리 실전 중심으로 빠르게 시장에 대응하는 것이 특징"이라며, "단기 50% 비중 운용 전략은 불안정한 시장에서도 안정적인 수익 기회를 만들어낼 수 있는 방식"이라고 평가했다.

현재 김 대표는 매일 장중 실시간으로 진행되는 단기 트레이딩 전략 공개를 통해 개인투자자들에게 확실한 기회를 제공하고 있으며, 이미 다수의 투자자들이 성과를 직접 체감하고 있다는 후문이다.

최근 핫이슈 종목

한화솔루션 한화솔루션 009830 | 코스피 증권정보 현재가 33,750 전일대비 2,700 등락률 -7.41% 거래량 9,245,173 전일가 36,450 2026.02.05 09:16 기준 관련기사 한화솔루션, 카이스트와 10년 걸친 미래기술연구 프로젝트 성료[요동치는 도심개발]①성수 HL그룹·양재 하림 부지 꿈틀…'땅주인 모시기' 전쟁석유화학업계 한자리에…신학철 "제구포신으로 체질 전환" 전 종목 시세 보기 close , 대성산업 대성산업 128820 | 코스피 증권정보 현재가 10,720 전일대비 520 등락률 -4.63% 거래량 5,306,927 전일가 11,240 2026.02.05 09:16 기준 관련기사 변동성 속에서도 기회는 있다...투자금이 더 필요하다면 연 4%대 금리로변동성 속 찾은 저가매수 기회...투자금이 더 필요하다면 연 4%대 금리로같은 기회를 더 크게? 비결은 연 4%대 금리의 4배 주식자금 전 종목 시세 보기 close , 한전산업 한전산업 130660 | 코스피 증권정보 현재가 18,710 전일대비 2,610 등락률 +16.21% 거래량 8,257,518 전일가 16,100 2026.02.05 09:16 기준 관련기사 [특징주]원전株, 한미 협력 기대감에 일제히 상승세[특징주]한전산업, 체코 원전 건설 체결 가능성에 8%대↑[특징주]한전산업, 체코 “한국과 원전사업 최종계약 확신” 소식에 강세 전 종목 시세 보기 close , 한화갤러리아 한화갤러리아 452260 | 코스피 증권정보 현재가 2,175 전일대비 60 등락률 -2.68% 거래량 4,247,299 전일가 2,235 2026.02.05 09:16 기준 관련기사 한화푸드테크 400억 수혈…'홀로 서기' 김동선, 신사업 드라이브 한화 3남 김동선…홀로서기 시험대[특징주]한화그룹주, 인적분할에 줄줄이 신고가 전 종목 시세 보기 close , KCTC KCTC 009070 | 코스피 증권정보 현재가 7,600 전일대비 390 등락률 -4.88% 거래량 1,625,050 전일가 7,990 2026.02.05 09:16 기준 관련기사 중장기 성장동력 확보한 조선업종에 쏠린 눈...비중확대를 고려 중이었다면[특징주]KCTC, 티몬·위메프 사실상 셧다운…쿠팡 독점 가능성 부각↑KCTC, 류주환 대표이사 신규 선임 전 종목 시세 보기 close

