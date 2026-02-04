농협개혁위, '자체개혁안' 본격 논의…선거제도·인사 쇄신 방안 다뤄

농협중앙회 본관서 개혁위 2차 회의

농협개혁위원회가 자체 개혁안 논의를 본격적으로 시작했다. 개혁위는 종합적인 개혁안을 속도감 있게 완성할 방침이다.

농협중앙회는 지난달 출범한 농협개혁위원회가 3일 농협중앙회 본관에서 제2차 회의를 열고 본격적인 개혁안 논의에 들어갔다고 4일 밝혔다.

3일 서울 농협중앙회 본관에서 이광범 농협개혁위원장과 위원들이 2차 회의를 진행하고 있다. 농협중앙회

중앙회 관계자는 "이날 위원회는 '주제에 제약받지 않고 가능한 모든 주제를 원점에서 심도 있게 논의하겠다'는 원칙을 정했다"며 "선거제도 개선과 경영 투명성 제고 방안 등 위원들이 사전에 제안한 안건을 중심으로 열띤 논의를 진행했다"고 설명했다.

이날 위원들은 농협이 국민적 신뢰를 회복하고 본연의 설립 목적을 충실히 수행하기 위해서는 '농협 지배구조 전반에 대한 근본적인 개혁안이 마련되어야 한다'는 데 의견을 같이했다. 또 중앙회장·조합장을 포함한 임원 등의 선출에 관한 다양한 개혁방안도 논의됐다. 특히, 중앙회장 선거제도 개선과 관련해 조합원-대리인 문제 해소와 민주적 통제 강화를 위해 직선제와 호선제 등 제도별 장단점과 수반되는 보완책을 집중적으로 논의했다.

경영 투명성 확보를 위한 조합 무이자자금 운영 투명성 제고 방안도 다뤄졌다. 회의에선 국민 생활에 필수적인 서비스가 중단되지 않도록 정부가 사업자에게 의무를 부과하고, 이로 발생한 적자를 보전해주는 '공익사업회계 '등 새로운 제도 도입을 통해 회계 투명성을 높이자는 제안도 나왔다.

이광범 개혁위원장은 "국민과 농업인의 눈높이에 맞는 종합적인 개혁안을 속도감 있게 완성하는 것이 위원회의 최종 목표"라며 "이를 위해 위원회는 현행법과 제도 테두리 내에서 즉시 실행 가능한 개혁과제를 우선 발굴해 추진하고, 법적 규제보다 강도 높은 자체 개혁안을 신속히 이행할 수 있는 방안도 강구할 것"이라고 말했다.

개혁위원회는 이번 달 24일에 제3차 회의를 개최해 추가 논의를 이어갈 계획이다.





세종=주상돈 기자 don@asiae.co.kr



