화장품부터 생활용품까지…맞춤 선물세트

이번 설 선물 세트에는 설화수의 대표 상품이자 베스트셀러인 '윤조에센스'와 '자음생크림' 제품을 중심으로 구성했다. 여기에 다양한 프로모션 혜택을 더해 부담은 덜고 완성도는 높였다.

1997년 출시된 윤조에센스는 설화수만의 독자 성분인 '자음단'과 500시간 자연 숙성을 거친 인삼 소재 '림파낙스'를 적용한 것이 특징이다. 노화가 본격화하기 전에 피부의 근본 흐름을 관리해 피부 본연의 흐름은 되살리고 건강한 피부를 완성해 노화를 늦추는 예방 중심의 케어를 제안한다. 자음생크림은 국내 안티에이징 크림 부문에서 10년 연속 판매 1위를 기록하고 있다. 희귀 인삼 사포닌을 6000배 농축한 '진세노믹스'와 인삼 유래 펩타이드를 함유해 피부 자생력 강화에 도움을 줘 탄탄한 피부로 가꿔준다.

설화수가 제안하는 2026년 설 선물 세트는 전국 백화점 설화수 매장과 각 온라인 판매처를 통해 만나볼 수 있다.

북촌 설화수의 집과 도산 플래그십 스토어 및 일부 백화점과 온라인 판매처에서는 설 선물 세트 구매 고객에게 설화수만의 '지함보 포장 서비스'가 제공된다. 한국 전통 보자기에서 영감을 받은 지함보 포장은 선물을 전하는 순간까지 고려한 설화수의 철학을 담아내 명절 선물이 지닌 정성과 품격을 한층 높여준다.

한편 최근 글로벌 패션잡지 '하퍼스 바자'가 진행한 소비자 조사에 따르면, 설화수는 세대를 아울러 신뢰받는 브랜드이자 선물로서의 상징성을 잘 갖춘 브랜드로 평가받은 바 있다.





