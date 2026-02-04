"성수 왜가? 시청 가지!" 시민 체험형 공간 '서울갤러리' 개관

첨단 디지털 기술 활용 홍보 공간 탈바꿈

아이들과 청년을 위한 프로그램도 마련돼

"관공서 이미지 탈피…다양한 이벤트 구성"

서울을 한눈에 볼 수 있는 디지털 홍보관과 시민들이 즐길 복합문화공간이 서울시청에 들어선다.

서울시는 약 2년 6개월간 이어진 '내 친구 서울, 서울갤러리(이하 서울갤러리)'를 조성을 마무리하고 5일 개관한다고 밝혔다.

내친구서울 1관. 서울시 전체 지도를 1600:1 축소 모형으로 구현했다. 서울시 제공

시청 지하 1~2층에 연면적 총 1만193㎡ 규모로 조성된 서울갤러리는 첨단 미디어 기술로 서울의 미래상을 만나고 휴식과 문화를 체험하는 공간으로 탈바꿈했다.

내친구서울 1관은 변화하는 서울의 미래 모습과 핵심 사업을 눈으로 직접 보고 체험할 수 있도록 서울의 도시공간 철학을 담아 조성했다.

전시관 내부에는 1600:1 스케일로 축소된 서울시 전체 지도 모형 위에 시가 역점사업으로 추진 중인 주요 사업지의 세부 모형이 세워져 있어 서울의 미래 도시상을 한눈에 조망할 수 있다.

투명 디스플레이가 탑재된 인공지능(AI) 키오스크에선 내가 사는 동네를 찾아보거나 주요 사업지와 여행지에 관한 정보를 얻을 수 있다.

내친구서울 2관은 서울의 글로벌 도시경쟁력과 비전을 경험하고 세계 속의 서울을 만나볼 수 있는 공간으로 조성됐다.

내부에는 오늘날 지구의 모습, 세계 풍경 등 다양한 정보와 이야기가 담긴 지름 2m, 무게 450㎏ 규모의 지구 모양의 대형 '미디어 스피어'가 전시된다.

내친구서울 2관. 세계 속의 서울을 만나볼 수 있는 공간으로 지름 2m, 무게 450kg 규모 지구 모양의 디지털 패널이 들어섰다. 서울시 제공

서울갤러리를 방문한 어린이들이 뛰어놀 수 있는 키즈라운지도 마련됐다.

청년활력소 코너에는 전문상담가들이 청년들의 일자리부터 재무-심리 상담까지 지원해준다.

직업상담사와 전문 컨설턴트의 취업 상담, AI역량검사 전문 컨설팅을 지원받을 수 있으 군 복무 중 부상을 입고 제대한 청년을 위한 원스톱 통합지원 서비스도 청년활력소를 통해 제공한다

서울시와 해치를 컨셉으로 한 각종 굿즈, 시가 발행하는 간행물-서적을 판매하는 공간도 운영된다. 시민 누구나 공간을 빌려 이용할 수 있는 지하 2층 '워크숍룸'과 '회의실'은 서울갤러리 누리집을 통해 대관 신청할 수 있다.

서울갤러리 내 서울시를 상징하는 각종 상품을 판매하는 굿즈샵. 서울시 제공

서울시는 5일부터 사흘동안 미니콘서트, 스탬프 투어, SNS 이벤트 등 팝업 형식의 체험형 행사를 열어 서울갤러리 방문객들을 맞이한다.

내친구서울관, 청년활력소, 포토존 등 서울갤러리 주요 체험존을 돌며 모든 미션을 완료하고 스탬프를 완성한 시민에게 굿즈를 주는 '스탬프 투어'가 진행된다.

5일 오후 6시에는 그룹 레드벨벳 멤버 웬디가, 오는 6일 오후 4시에는 인디 가수 강아솔이 공연을 선보인다. 오는 7일에는 '인공지능이 만드는 미래'를 주제로 과학 크리에이터 궤도가 강연한다. 그 밖에도 마술, 재즈 등 예술가들이 다양한 공연을 선보일 예정이다.

민수홍 서울시 홍보기획관은 "서울갤러리는 '시청'을 재미없고 딱딱한 관공서 이미지에서 언제 찾아도 즐겁고 다채로운 이벤트가 펼쳐지는 공간으로 바꿔놓을 것"이라고 말했다.





김보경 기자 bkly477@asiae.co.kr



