한미반도체, 청주 오피스 오픈…SK하이닉스 인근서 협력 강화

CS 인력과 장비 운영 지원 강화

SK하이닉스 생산시설 인근 위치

이천, 청주 오피스서 신속 대응

한미반도체가 충북 청주에 신규 오피스를 연다.

한미반도체는 이번 청주 오피스를 확장 오픈함으로써 고객사에 대응하는 CS(고객 서비스) 인력과 장비 운영, 유지보수 전반에 걸친 지원 역량을 강화할 방침이라고 4일 밝혔다.

한미반도체 청주 오피스 외관 모습. 한미반도체. AD 원본보기 아이콘

앞서 한미반도체는 2025년 경기도 이천 오피스를 SK하이닉스 생산시설 인근에 오픈하며 서비스를 강화한 바 있다. 또 SK하이닉스의 기술 요청에 신속히 대응하기 위해 50여명의 숙련된 반도체 장비 전문인력들과 친환경 하이브리드 자동차 30대로 구성된 TC 본더 4 전담팀 '실버피닉스'를 출범해 운영하고 있다.

한미반도체 관계자는 "SK하이닉스 생산시설 인근에 위치한 이천 오피스와 청주 오피스를 통해 고객사와 기술 파트너십을 더욱 공고히 하고, 첨단 반도체 생산 현장의 요구에 선제적으로 대응하겠다"고 밝혔다.





박준이 기자 giver@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>