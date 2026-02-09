프로축구 선수서 유소년 클럽 지도자로… 박승민의 '미래' 실험

금정FC-U15 창단, 재목 키우고파



"공간 이해하는 창의적 축구여야"

국내 프로축구 K리그 선수 시절 그의 별명은 '스나이퍼'였다. 골문을 정확히 저격하는 공격수라는 뜻에서 동료들이 붙여준 이름이다.

아버지는 1970년대 국가대표 공격형 미드필더 박상인, 형은 프로축구 선수 경력을 쌓은 뒤 K리그 전력강화 파트에서 활약하고 있는 박혁순. 박승민 감독의 축구 인생은 한국 축구사의 서사와 겹쳐 있다.

프로축구 선수 출신 박승민 감독이 고향 부산에서 유소년 축구의 새로운 방향을 꺼냈다. 결과보다 성장, 지금 잘하는 선수보다 나중에 통하는 선수다. 훈련이 만든 피지컬로 압도하는 옛 스타일이 아니라 경기에서 벌어지는 공간을 이해하는 창의적 축구를 가르쳐야 한다는 뜻이다.

박 감독이 이끄는 금정FC-U15는 지난해 9월 공식 창단 승인을 받고 같은 해 12월 첫 훈련을 시작했다. 박 감독이 대표이자 초대 사령탑을 맡았고 아버지 박상인 씨가 단장으로 있다. 첫 창단 팀에 한국 축구계의 '거목'이 우뚝 서 있는 셈이다.

박 감독의 제자인 이지민, 허우석 씨가 코치로 활동한다. 그의 오랜 축구 동료 박기현 씨도 전력강화에 버팀목을 자처했고, 친형인 박혁순 씨도 동생을 위해 쓴소리를 보태기로 했다. 박승민 감독은 현재 중학생 17명으로 팀을 꾸리고 있다.

박 감독의 핵심 키워드는 '선택'이다. 그는 경기에서 벌어지는 상황을 우리 팀 공격, 상대 팀 공격, 공격 전환, 수비 전환, 세트플레이 등 다섯 가지로 나눈다. 그리고 각 상황에서 무엇이 우선인지 판단하고 최선의 선택을 할 수 있는 능력을 훈련의 중심에 둔다.

박 감독은 "경기장에서는 늘 여러 일이 동시에 일어난다"며 "공간을 이해하고 순간의 우선순위를 읽을 수 있어야 성인 무대에서도 살아남는다"고 말했다. 단순히 기술을 익히는 훈련이 아니라 경기 이해도를 키우겠다는 접근이다.

기본기는 여전히 중요하다. 볼을 다루는 기술과 풋볼 액션을 토대로 판단과 움직임이 자연스럽게 이어지도록 한다. 박 감독은 "기술은 결국 판단과 연결된다"며 "공을 잘 다루고 여러 상황 속에서 창의적으로 움직일 수 있는 선수가 오래 간다"고 설명했다.

그가 유소년 단계의 성과에 크게 연연하지 않는 이유도 여기에 있다. 박 감독은 "지금 빛나는 재능보다 성인이 됐을 때 경쟁력을 갖춘 선수를 만드는 게 목표"라고 말했다. 단기 성적보다 성장 곡선을 먼저 그린다.

이 같은 철학의 배경에는 그의 성장 환경이 있다. 박 감독은 축구인 가정에서 자랐다. 아버지 박상인 단장은 국가대표로 방콕 아시안게임 금메달을 경험했고 동래고 감독 시절 전국대회 우승을 20차례 넘게 이끌었다. 이후 부산교통공사 축구단 초대 감독으로 전국체전 금메달 5회를 포함한 굵직한 기록을 남겼다. 형 박혁순은 프로 선수를 거쳐 현재 FC서울 전력강화실장으로 활동 중이다.

현장과 시스템을 모두 경험한 박 감독은 "어릴 때부터 수많은 선수를 가까이서 봤고 어떤 유형의 선수가 끝까지 가는지도 자연스럽게 알게 됐다"고 말했다.

지도자 이력도 탄탄하다. 박승민 감독은 AFC A라이선스를 보유하고 있으며 아버지 역시 A라이선스를 갖췄다. 프로와 국가대표 무대까지 이어지는 네트워크도 강점이다. 국내 주요 프로팀 유소년 스카우트들이 정기적으로 박 감독을 팀을 방문하고 있다.

금정FC-U15 박승민 감독이 유소년 축구 지도 철학을 설명하고 있다. 원본보기 아이콘

훈련 시스템은 1년 36주 계획으로 짜였다. 나머지 12주는 대회 출전과 실전 경기, 보완 훈련에 활용한다. 축구 지능, 개인 기술, 피지컬을 단계적으로 끌어올리는 구조다. 70평 규모의 실내 훈련 센터도 운영해 날씨와 관계없이 훈련과 개인 운동이 가능하도록 했다.

지도자 공부도 멈추지 않는다. 박 감독은 이미 지도자 보수교육 점수 기준을 크게 웃도는 140점을 이수했다. 그는 "지도자는 멈추는 순간 뒤처진다"며 "계속 배우는 게 기본"이라고 말했다. 휴식 방법과 영양 관리에 대한 내용도 선수와 학부모에게 함께 안내한다.

훈련 분위기는 부드럽다. 박 감독은 "선수들이 훈련장에 오는 시간을 기다리게 만들고 싶다"며 "축구를 좋아하는 마음이 커져야 실력도 따라온다"고 했다. 강압적인 지도 대신 스스로 생각하고 선택하는 훈련을 지향한다. 학업과 인성 관리도 팀 운영의 중요한 기준이다.

금정FC-U15는 이제 막 출발선에 섰다. 박승민 감독의 시선은 이미 몇 년 뒤를 향해 있다. 그는 "지금의 결과보다, 시간이 지나 선수들이 어디에 서 있는지가 더 중요하다"며 "부산 축구의 저변을 넓히는 데 작은 역할이라도 하고 싶다"고 힘줬다.





영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>