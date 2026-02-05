화장품부터 생활용품까지…맞춤 선물세트

LG생활건강, 다양한 설 선물세트 공개

LG생활건강의 자연 발효 화장품 '숨37°'이 설 명절을 맞아 한정 출시한 '로시크숨마 리페어 3종 스페셜 세트'(28만원대) AD 원본보기 아이콘

LG생활건강이 설 명절을 맞아 화장품부터 생활용품까지 다양한 선물세트 구성을 선보인다.

우선 화장품에서는 LG생활건강의 디에이징 솔루션 브랜드 '오휘'의 '오휘 더 퍼스트 제너츄어 2종 스페셜 세트'(21만원)를 설 선물로 제안한다. 탄력과 광채 특화 성분 '시그니처 83셀'을 적용해 부드럽고 탄탄한 피부에 특히 효과적이다. 붉은 말의 해를 맞아 한정판으로 제작된 패키지는 고급스러움을 더해 소중한 분께 드리는 선물용으로 추천한다.

LG생활건강의 자연 발효 화장품 '숨37°'는 건강하고 탄탄한 피부 리부팅을 돕는 '로시크숨마 리페어 3종 스페셜 세트'(28만원대)를 시즌 한정 출시한다. 스킨소프너, 에멀전, 크림을 포함한 3가지 핵심 제품으로 구성된 이 상품은 민감·진정에 뛰어난 성분 트록세루틴 콤플렉스와 재생과 탄력의 핵심성분인 리페어 엘릭서, 장벽강화 핵심성분 아베나세린까지 포함되어있어 건강하고 탄탄한 피부로 만들어준다.

생활용품에서는 한국 상징 동물인 호랑이와 까치를 디자인한 'K까치와 호랑이 프리미엄 세트'(4만원대), 한국 전통 공예인 자개 문양을 재해석한 'K자개 핸드케어 선물세트'(2만원대) 등을 준비했다.

'K까치와 호랑이 프리미엄 세트'는 까치와 호랑이 디자인이 적용된 샴푸, 바디워시, 치약, 비누로 이뤄졌다. 각각의 제품에는 호랑이풀(병풀잎추출물)을 함유해 재미와 건강을 더했다.

'K자개 핸드케어 선물세트'는 400㎖ 핸드워시와 80g 고급 비누로 구성했다. 보라색 톤과 섬세한 자개 문양, 한국 산수를 모티브로 한 패키지 디자인으로, 한국 전통 아름다움을 일상에서 경험하고 싶은 소비자들에게 특별한 선택이 될 것으로 보인다.





권재희 기자 jayful@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>