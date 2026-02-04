코트라, 무역사절단·AI 활용해 지방 수출·투자유치 총력

올해 무역사절단 63회 파견 추진

5년간 유망 지방기업 1000곳 지원

대한무역투자진흥공사(코트라)가 지역 균형발전을 위해 수출·투자 유치 활동을 강화한다.

코트라는 4일 대전컨벤션센터에서 '2026년 코트라 지방 수출·투자 유치 전략회의'를 열고 5극(수도권·동남권·대경권·중부권·호남권)·3특(강원·전북·제주) 성장엔진 산업에 대한 수출·투자 유치 효과를 높이는 방안을 협의했고 밝혔다.

코트라 본사. 코트라 AD 원본보기 아이콘

코트라는 올해 해외 무역사절단을 63회 파견하고 150여 회의 지방 수출상담회, 판촉전, 지역 특화산업 맞춤형 마케팅 사업을 추진하기로 했다. 지역별 성장엔진 산업에 대한 수출 지원을 확대하고 신규 유망 산업을 발굴할 계획이다.

'수출희망 1000' 프로젝트도 추진한다. 지자체 등과 협력해 지방 소재 수출 유망 소기업을 발굴해 지원하는 프로젝트로, 지난해 시범 사업으로 100개 사를 지원했다. 올해 200개 사 등 향후 5년간 1000개 사를 지원할 방침이다.

선정된 기업에는 수출전문위원을 통한 맞춤형 마케팅, 해외 온라인 유통망 입점 지원, 거래선 발굴, 샘플 물류비 등을 지원한다.

디지털 무역 인프라도 확충한다. 코트라는 전국 20개소에 운영 중인 인공지능(AI) 무역지원센터를 활용해 제품 분석, 외국어 숏폼 홍보 콘텐츠 제작, 바이코리아 상품 등록, 바이어·시장 자동 추천 및 연결, 화상상담을 지원한다.

AI 수출 비서 시스템을 연내 구축해 지역 기업들이 AI를 활용해 수출에 나설 수 있도록 할 계획이다.

투자유치 측면에서는 12개 지방지원본부 및 지자체와 협력해 국내외 기업설명회(IR) 활동을 강화한다. 지방지역본부 수요조사 결과를 반영해 지역 대표 산업별 맞춤형 해외 투자유치사절단을 35회 파견할 예정이다.

또 지자체와 협력해 경제자유구역 공동홍보 행사, 제약·바이오 대전 등 지역 특화산업 전시상담회와 연계해 잠재 투자가 대상 홍보 활동도 진행한다.

강 사장은 이날 대전을 시작으로 15개 코트라 지방조직을 찾아 기업 목소리를 들을 계획이다. 그는 "전국 현장을 발로 뛰며 지방 기업들의 수출을 획기적으로 늘리고 외국인 투자 유치 확대로 지역 경제에 활력을 불어넣을 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.





장보경 기자 jbg@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>