K-더마 브랜드 ‘바노바기’, 무신사 뷰티 공식 입점…단독 구성으로 특별 기획전 진행

-글로벌 시장에서 인지도 쌓아온 바노바기, 무신사 통해 국내 소비자 접점 확대

리얼 더마 브랜드 바노바기(BANOBAGI)가 무신사 뷰티에 공식 입점하며 국내 소비자와의 접점을 확대한다. 이번 입점은 글로벌 시장을 중심으로 쌓아온 브랜드 신뢰와 제품 경쟁력을 국내 MZ세대 소비자층으로 확장하기 위한 전략적 행보로 풀이된다.

바노바기는 동명의 피부과·성형외과 등이 소속된 뷰티 메디컬 그룹에서 출발한 브랜드다. 피부 연구 경험을 바탕으로 성분 설계와 사용 환경 전반에 대한 고민을 이어오며 제품을 개발해왔고, 이러한 브랜드 철학과 제품력은 해외 시장에서도 긍정적인 반응을 얻으며 글로벌 채널을 중심으로 인지도를 확대해왔다. 무신사 뷰티는 이번 입점을 통해 트렌드 감도와 신뢰도를 함께 갖춘 스킨케어 브랜드 라인업을 한층 강화한다는 계획이다.

이번 입점을 기념해 바노바기는 무신사 뷰티에서만 만나볼 수 있는 단독 구성 세트를 선보인다. 단독 세트는 대표 마스크팩과 스킨케어 라인을 중심으로, 집중 케어부터 데일리 루틴까지 피부 고민별 사용 흐름을 고려해 구성된 것이 특징이다. 안티에이징 케어를 위한 PDRN 라인 세트, 민감성 피부를 고려한 밀크 씨슬 리페어 라인 기반의 진정 루틴 세트, 글로벌 베스트셀러인 비타 제닉 젤리 마스크와 프로그램 마스크를 중심으로 한 마스크팩 구성 등으로 마련해, 바노바기 대표 라인을 다양한 조합과 루틴으로 경험할 수 있도록 했다. 이를 통해 무신사 뷰티 고객에게 차별화된 브랜드 경험을 제공할 예정이다.

또한 바노바기는 무신사 뷰티 공식 입점을 기념해 2월 9일 오전 11시부터 2월 18일까지 입점 기념 특별 기획전을 진행한다. 행사 기간 동안 주요 마스크팩과 스킨케어 제품, 단독 구성 세트를 대상으로 최대 최대 54% 할인과 더불어 3만원 이상 구매 시 알파 래디언스 4스텝 키트 증정 이벤트가 진행될 예정으로, 브랜드를 처음 접하는 소비자도 부담 없이 바노바기 제품을 경험할 수 있도록 했다.

바노바기 반재용 대표는 "바노바기는 피부 연구와 제품 설계에 대한 축적된 경험을 바탕으로, 일상에서 신뢰하고 사용할 수 있는 스킨케어 제품을 선보여 왔다"며 "이번 무신사 뷰티 입점을 통해 국내 소비자와의 접점을 넓히고, 글로벌 시장에서 쌓아온 브랜드 신뢰를 국내 뷰티 시장에서도 이어갈 수 있도록 하겠다"고 밝혔다.

한편 바노바기는 이번 무신사 뷰티 입점과 함께 29CM에도 동시에 입점하며, 무신사가 운영하는 주요 플랫폼 전반으로 유통 접점을 확대했다. 이를 통해 트렌드와 취향 중심의 소비 채널부터 뷰티 전문관까지 아우르는 구조를 구축하고, 다양한 소비자 접점에서 브랜드 경험을 강화해 나간다는 전략이다.

바노바기는 향후 무신사 오프라인 매장 입점도 검토하며, 온라인을 중심으로 형성된 브랜드 경험을 오프라인으로 자연스럽게 확장할 계획이다. 제품 체험과 콘텐츠를 연계한 접점을 통해 브랜드 철학과 피부 고민 중심의 스킨케어 가치를 온·오프라인 전반에서 보다 입체적으로 전달한다는 방침이다.





