금대수 꿈잡끼교육네트웍스 이사장, 국립부경대에 1000만원 발전기금 쾌척

영남취재본부 김용우기자

입력2026.02.04 13:02

금대수 꿈잡끼교육네트웍스 이사장이 국립부경대에 발전기금 1000만원을 쾌척했다.


국립부경대학교(총장 배상훈)는 4일 오전 대학본부 접견실에서 금대수 이사장의 발전기금 전달식을 진행했다고 알렸다.

금대수 이사장(왼쪽에서 4번째)이 배상훈 총장(왼쪽에서 5번째)에게 발전기금을 전달하고 있다.

금 이사장은 이날 개교 80주년을 맞은 국립부경대의 발전을 위해 사용해 달라며 1000만원을 배상훈 총장에게 전달했다.

그는 "지역 청소년과 학부모를 위한 교육 프로그램을 추진하는 데 국립부경대가 큰 힘이 됐다. 지역과 상생하며 교육 발전에 힘쓰고 있는 국립부경대가 더 발전하는 데 도움이 되길 바란다"고 말했다.


부산지역 교육기업인 꿈잡끼교육네트웍스는 진로·진학 캠프, 맞춤형 교육멘토링, 교육 콘텐츠 제작 및 공급, 유학 및 국제교류 사업 등을 운영하며 지역 인재 양성과 교육 발전을 위해 힘쓰고 있다.


국립부경대는 이번 발전기금을 교육과 연구지원, 교육환경 개선 등 대학 발전을 위해 사용할 계획이다.




영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr
