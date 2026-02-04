금대수 꿈잡끼교육네트웍스 이사장, 국립부경대에 1000만원 발전기금 쾌척

금대수 꿈잡끼교육네트웍스 이사장이 국립부경대에 발전기금 1000만원을 쾌척했다.
국립부경대학교(총장 배상훈)는 4일 오전 대학본부 접견실에서 금대수 이사장의 발전기금 전달식을 진행했다고 알렸다.
금대수 이사장(왼쪽에서 4번째)이 배상훈 총장(왼쪽에서 5번째)에게 발전기금을 전달하고 있다.
금 이사장은 이날 개교 80주년을 맞은 국립부경대의 발전을 위해 사용해 달라며 1000만원을 배상훈 총장에게 전달했다.
그는 "지역 청소년과 학부모를 위한 교육 프로그램을 추진하는 데 국립부경대가 큰 힘이 됐다. 지역과 상생하며 교육 발전에 힘쓰고 있는 국립부경대가 더 발전하는 데 도움이 되길 바란다"고 말했다.
부산지역 교육기업인 꿈잡끼교육네트웍스는 진로·진학 캠프, 맞춤형 교육멘토링, 교육 콘텐츠 제작 및 공급, 유학 및 국제교류 사업 등을 운영하며 지역 인재 양성과 교육 발전을 위해 힘쓰고 있다.
국립부경대는 이번 발전기금을 교육과 연구지원, 교육환경 개선 등 대학 발전을 위해 사용할 계획이다.
영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr
