"설렘을 선물하세요"…뚜레쥬르 설 선물세트

CJ푸드빌 설명절 선물세트 신제품

CJ푸드빌이 운영하는 뚜레쥬르는 설 명절을 맞아 신제품을 출시하고 앱 사전예약 프로모션을 진행한다고 5일 밝혔다. 특히 이번 시즌에는 명절에 선물하기 좋은 제품을 다양하게 선보여 선택의 폭을 넓혔으며, 감각적인 디자인을 더해 선물의 품격을 높였다.

먼저 '삼색 카스테라'는 딸기, 바닐라, 녹차 세 가지 맛의 카스테라에 살구잼과 크림으로 상큼함을 더한 제품이다. 색동저고리와 무지개떡이 떠오르는 화사한 색감으로 명절 분위기를 살려 온 가족이 함께 즐기기 좋다. '조청약과 쌀파운드'는 우리쌀로 만든 담백한 파운드 케이크에 조청쌀엿 코팅으로 촉촉함을 더했고, 약과와 피칸, 아몬드를 넣어 고소한 풍미를 완성했다.

케이크와 선물세트도 다양하게 만나볼 수 있다. 2026년 '말의 해'를 맞아 선보인 '2026 유니콘 드림'은 오로라 빛 유니콘 장식이 돋보이는 초코 케이크로, 새해의 희망과 응원의 메시지를 담았다. '초코 골드 레이어'는 기존 인기 제품을 미니 사이즈로 재출시한 케이크로 촉촉한 초코와 모카 레이어 시트 사이에 부드러운 마스카포네 생크림과 카라멜이 조화를 이룬다.

이 밖에도 복주머니 패키지 안에 곰돌이 마들렌을 담아 아이들 선물용으로도 좋은 '곱디고운 하이베어 세트', 가벼운 간식으로 즐기기 좋은 전통 약과, 오란다, 휘낭시에로 구성한 '다정다감 약과&오란다 세트'와 '도란도란 휘낭&약과 세트'도 선보인다. 특히 '도란도란 휘낭&약과 세트'는 전통 소반 형태로 접을 수 있는 패키지로 실용성과 디자인을 모두 잡았다.

뚜레쥬르는 미리 설 선물을 준비하는 소비자들을 위해 앱 사전예약 이벤트도 마련했다. 뚜레쥬르 앱에서 설 선물 제품 사전예약 시 멤버십 쿠폰을 사용하면 최대 30% 할인 혜택을 받을 수 있다. 사전예약은 이달 12일까지 진행하며, 픽업은 15일까지 원하는 매장과 시간에 가능하다.

CJ푸드빌 관계자는 "설을 맞아 새해의 설렘과 행복을 전할 수 있는 다양한 선물세트를 선보인다"며 "앱 사전예약을 통해 뚜레쥬르에서 설 선물을 보다 편리하고 합리적으로 준비해 보시길 바란다"고 전했다.





