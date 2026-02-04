DL이앤씨, 43층 높이 수직터널 굴착…최첨단 'RBM 공법' 활용

43층 높이 120m 수직터널 굴착

RBM공법으로 7개월만에 굴착

추락사고 위험 낮고 기간 단축 장점

DL이앤씨가 부산 욕망산에서 진행하고 있는 '부산항 신항 북측 컨테이너부두 2단계 항만배후단지 조성 공사'가 7개월 만에 굴착을 마쳤다고 4일 밝혔다.

해당 공사는 욕망산을 제거해 나온 석재를 부산항 신항과 진해신항 매립에 활용하는 사업으로, 2034년 준공을 목표로 한다. 지난 2006년 부산항 신항 개항 이후 단일 공사 기준 최대 규모 사업이다.

부산항 신항 북측 컨테이너부두 2단계 항만배후단지 조성 공사 현장 수직터널 내부에서 DL이앤씨 관계자가 굴착 작업을 지휘하고 있다. DL이앤씨 제공

이번 공사의 핵심은 43층 높이의 산봉우리를 굴착해 120m의 수직 터널을 만드는 일이다. 이 터널은 석재가 이동하는 통로 역할을 한다. 지하 100m 이상의 대심도 수직터널을 굴착하는 것은 고난도 공사로 꼽힌다. DL이앤씨는 최첨단 굴착 장비를 이용한 RBM(Raise Boring Machine) 공법을 발주처인 부산항만 제안하고 턴키 방식으로 사업을 추진했다.

RBM은 수십여 개 칼날이 장착된 헤드를 회전시켜 암반을 뚫는 대형 장비로, 땅을 위에서 파서 들어가는 기존 방식과는 달리 지하에 장비를 넣고 위로 회전시켜 굴착하는 것이 특징이다. 공사 과정에서 추락 사고 위험을 낮추고, 공사 기간도 기존 대비 30% 단축할 수 있다는 장점이 있다. 지난 5년간 국내에서 RBM 공법 시공실적을 보유한 곳은 DL이앤씨가 유일하다.

최근 양수발전소, GTX(수도권광역급행철도) 등 대심도 인프라 건설이 잇따르면서 RBM 공법의 활용도 역시 높아지고 있다. DL이앤씨는 RBM 공법 외에도 수직터널 시공 관련 신기술을 개발해 특허를 출원하고, 상용화를 추진 중이다.

박상신 DL이앤씨 대표는 "영동양수발전소, GTX-A 등 다수의 수직터널 공사를 통해 축적한 기술 노하우를 바탕으로 시공의 기계화와 기술의 첨단화를 선도하고 있다"며 "RBM 공법을 통해 양수발전 분야에서도 초격차 기술 리더십을 이어갈 것"이라고 말했다.





이지은 기자 jelee0429@asiae.co.kr



