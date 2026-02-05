종목 잘 골랐다면 그 다음은 투자금 규모 키워야...연 5%대 금리로 4배까지

투자의 성과는 종목 선택뿐 아니라 자금 운용의 효율성에 따라 달라진다. 같은 흐름 속에서도 얼마나 적극적으로 대응하느냐에 따라 결과는 크게 갈린다. 이 때문에 개인투자자들 사이에서는 스탁론을 활용한 자금 운용 전략이 다시 관심을 받고 있다.

과거에는 높은 금리가 부담 요인이었지만, 최근에는 분위기가 달라졌다. 올뉴스탁론이 연 5%대 업계 최저금리 상품을 선보이면서, 이자 부담을 낮춘 선택지가 등장했기 때문이다.

보유 자금만으로는 수익 확대에 한계가 느껴졌던 투자자라면, 상대적으로 낮은 금리의 스탁론을 통해 투자 전략의 폭을 넓혀볼 수 있는 환경이 마련되고 있다.

◆ 올뉴스탁론, 연 5%대 최저금리 상품에 DSR 미적용 상품까지!

올뉴스탁론에서 투자자들 누구나 부담 없이 스탁론을 경험할 수 있도록 연 5%대 업계 최저금리로 이용 가능한 증권 연계신용 상품을 출시했다. 주식매입은 물론 증권사 미수/신용 대환 모두 가능하며 신용등급 차등 없이 자기 자본 포함 최대 4배까지 활용할 수 있다.

이와 함께 DSR 한도 때문에 기존 스탁론 활용이 어려웠던 투자자들을 위한 DSR 무관 상품도 취급 중이다. 그리고 대체거래소(NXT)를 이용 중인 투자자들도 활용이 가능하다.

올뉴스탁론에 대해 자세히 알고 싶은 투자자는 고객상담센터(☎1599-8666)로 연락하면 대출 여부와 무관하게 언제든 전문상담원과 편리하게 상담할 수 있다.

○ 연 5%대 업계 최저금리 상품 출시!

○ 보유하고 있는 대출액이나 소득 무관하게! (DSR 무관)

○ 최대 4배 주식자금 활용 가능! (본인 자금 포함)

○ 증권 신용/미수 당일 즉시 대환 가능!

○ 대체거래소(NXT) 거래 가능

○ 기존 증권사 신용, 스탁론으로 매수가 어려웠던 종목도 OK!

* 올뉴스탁론 고객상담센터 : 1599-8666

바로가기 : https://allnewstockloan.co.kr?agency=HTS

카카오뱅크 카카오뱅크 323410 | 코스피 증권정보 현재가 27,100 전일대비 2,100 등락률 +8.40% 거래량 18,012,937 전일가 25,000 2026.02.05 13:10 기준 관련기사 카카오뱅크, 주당 460원 현금 배당 결정카카오뱅크, '돈 버는 재미 with 오뚜기몰' 출시카카오뱅크, 청각장애인 위한 'AI 수어 상담' 본격 운영 전 종목 시세 보기 close , SK텔레콤 SK텔레콤 017670 | 코스피 증권정보 현재가 76,600 전일대비 1,300 등락률 -1.67% 거래량 1,114,994 전일가 77,900 2026.02.05 13:10 기준 관련기사 [이주의 관.종]SK텔레콤, AI·양자보안으로 반등하나[특징주]'실적 회복·배당금 증액 기대' SK텔레콤, 4.49%↑SKT, 신임 CTO에 정석근 AI CIC장 임명 전 종목 시세 보기 close , 제주반도체 제주반도체 080220 | 코스닥 증권정보 현재가 41,900 전일대비 1,950 등락률 -4.45% 거래량 1,936,672 전일가 43,850 2026.02.05 13:10 기준 관련기사 추가 투자금, 신용미수대환 모두 연 4%대 최저금리로 당일 OK물 들어왔을 때 노 제대로 저어보려면? 4배 투자금을 연 4%대 금리로같은 종목인데 다른 수익? 비결은 연 4%대 금리의 4배 주식자금! 전 종목 시세 보기 close , HD건설기계 HD건설기계 267270 | 코스피 증권정보 현재가 128,400 전일대비 1,500 등락률 +1.18% 거래량 966,001 전일가 126,900 2026.02.05 13:10 기준 관련기사 미·러·우 '아부다비 첫 3자 회동' 앞두고 재건주 '꿈틀'HD건설기계, 통합 후 첫 대형 수주…현대·디벨론 동시 공급[신년사]정기선 HD현대 회장 "소통 문화가 경쟁력"…형식 깬 시무식 진행 전 종목 시세 보기 close , HLB HLB 028300 | 코스닥 증권정보 현재가 52,600 전일대비 2,400 등락률 -4.36% 거래량 722,852 전일가 55,000 2026.02.05 13:10 기준 관련기사 코스피, 최고치 경신…삼성전자 시총 1000조 돌파코스피, 하락 출발 후 5300선 재돌파…코스닥도 상승세 코스피, 6.84% 올라 5288.08 마감…종가 최고치 경신 전 종목 시세 보기 close

※ 본 내용은 아시아경제 편집 방향과 무관하며, 모든 책임은 정보 제공자에게 있습니다.







AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>