NH투자증권, 'N2, 찾아가는 인생대학' 진행

NH투자증권은 법인 고객 임직원을 위한 맞춤형 교육 프로그램 'N2, 찾아가는 인생대학'을 진행한다고 4일 밝혔다.

이날 개최하는 올해 첫 교육은 서울 강서구에 위치한 LG CNS 본사 교육장에서 진행된다. 프로그램 참석 대상은 LG CNS 소속 임직원 300여명이다.

NH투자증권은 LG CNS를 시작으로 본격적인 금융 교육 솔루션 프로그램을 이어간다고 설명했다. 향후 고객 밀착형 서비스를 강화하고 프로그램을 확대 운영할 예정이다.

'N2, 찾아가는 인생대학'은 NH투자증권 100세시대연구소가 주관하는 프리미엄 교육 프로그램이다. 고객 개개인의 눈높이에 맞는 맞춤형 자산관리 전략을 제시함으로써, 고객들의 금융 투자 여정 전반에 실질적인 도움을 제공하는 것이 목표다.

교육 커리큘럼은 최신 금융 및 경제 이슈는 물론, 직장인들의 자산관리 필요성과 실천법, 노하우 등이다. 더불어 인공지능(AI), 인문학, 커뮤니케이션, 건강, 취미 등 다양한 라이프스타일 주제를 아우르는 컨설팅을 통해 기업 임직원들의 성장을 폭넓게 지원한다.

NH투자증권 관계자는 "'찾아가는 인생대학'은 다양한 금융교육 서비스를 통해 기업 임직원의 삶의 질 향상과 성장을 돕고자 한다"며 "단순히 금융 서비스를 제공하는 것을 넘어 고객의 생애 전반을 지원하는 동반자가 되기 위해 최선을 다하겠다"고 밝혔다.





이창환 기자



