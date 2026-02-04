동방메디컬, 차올·플라비아 스킨부스터 정식 출시

미용 의료기기 및 한방 의료기기 전문기업 동방메디컬 동방메디컬 240550 | 코스닥 증권정보 현재가 8,100 전일대비 400 등락률 +5.19% 거래량 218,657 전일가 7,700 2026.02.04 10:43 기준 관련기사 [특징주]동방메디컬, 이재명 건보 내 한의 보장성 강화…한방침 등 국내 1위↑[클릭 e종목]"동방메디컬, K에스테틱의 다크호스…해외 성장 주목" 전 종목 시세 보기 close 이 차세대 피부 컨디셔닝을 목표로 한 스킨부스터 제품 차올과 플라비아를 정식 출시했다고 4일 밝혔다.

차올은 칼슘 기반 스킨부스터로 피부 환경 안정화와 전반적인 피부 컨디션 관리를 돕도록 설계된 제품이다. 피부의 자연적인 생리 환경을 고려한 포뮬러를 적용해 전문적인 피부 관리 환경에서의 활용도를 높였다.

플라비아는 PLA(Poly Lactic Acid) 성분을 기반으로 한 스킨부스터로, 피부 컨디셔닝 환경 조성을 목표로 개발됐다. 제형 안정성과 적용 편의성을 고려한 설계를 통해 전문 의료진들이 다양한 에스테틱 현장에서 활용 가능하도록 구성됐다.

동방메디컬은 스킨부스터 및 메디컬 에스테틱 분야 포트폴리오를 지속적으로 확장하며, 피부 컨디셔닝 솔루션 전문 기업으로서 시장 경쟁력을 강화해 나갈 계획이다.





