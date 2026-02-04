영주 무섬마을·외나무다리, ‘제2기 로컬100’ 최종 선정

문체부·지역문화진흥원 주관



2026~27년 2년간 집중 홍보

경북 영주시는 문화체육관광부와 지역문화진흥원이 주관한 '제2기 로컬100'에 무섬마을과 외나무다리가 최종 선정됐다고 4일 전했다.

'로컬100'은 지역문화에 기반한 대표 문화자원 100곳을 선정해 대국민 홍보를 추진하는 사업으로, 국민의 문화향유 기회 확대와 지역 생활인구 유입을 목표로 한다.

이번에 선정된 제2기 로컬100은 2026년부터 2027년까지 2년간 집중 홍보되며, 선정 자원에는 인증 현판 제공, 안내책자 발행, 민간 협업 온라인 마케팅 등 국내외 홍보 지원이 이뤄진다.

선정 과정은 전국 지자체와 국민 추천을 통해 접수된 1000여 개 후보를 대상으로 전문가 심사와 빅데이터 분석을 거쳐 200곳을 1차로 선정한 뒤, 온라인 국민투표와 전문가 대면 평가를 통해 최종 100곳을 확정하는 방식으로 진행됐다.

권역별로는 △수도권 21개 △강원권 8개 △충청권 13개 △전라·제주권 24개 △경상권 34개가 선정됐다. 이 가운데 경상권 중 경북 지역은 13곳이 포함됐으며, 영주의 무섬마을과 외나무다리도 이름을 올렸다.

무섬마을은 내성천이 삼면을 감싸는 물돌이 지형에 형성된 전통마을로, 수백 년의 역사를 지닌 고택과 종가문화가 비교적 원형에 가깝게 보존된 국가민속문화유산이다. 마을로 들어서는 유일한 통로인 외나무다리는 전통 방식으로 제작된 목재 다리로, 지역의 생활문화와 자연환경이 어우러진 상징적인 공간으로 평가받고 있다.

무섬외나무다리축제와 정월대보름 달집태우기 등 주민 참여형 문화행사도 꾸준히 이어지며, 전통문화 체험과 생태·관광 자원이 결합된 문화공간으로서의 가치도 인정받았다.

영주시는 무섬마을의 지속 가능한 보존과 활용을 위해 전통한옥 전시·수련관 리모델링을 중심으로 한 남부권 문화체류형 관광 활성화 사업을 2027년까지 추진하고, 경관 조성과 기반시설 확충을 위한 종합정비사업도 2028년까지 단계적으로 진행할 계획이다.

김명자 영주시 문화예술과장은 "이번 선정은 영주가 지닌 전통문화와 역사적 가치가 전국적으로 인정받은 성과"라며 "지역 고유의 문화자원을 지속적으로 발굴·육성해 지역에 활력을 더하겠다"고 말했다.





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr



