서울 학교 급식종사자, 올해부터 2년마다 '폐암' 검진 받는다

오주연기자

입력2026.02.04 12:00

서울시교육청, 강북삼성병원 등 19개 협력병원과 업무협약
2년 주기 폐암 검진 정기 시행

서울 학교 급식종사자는 올해부터 2년마다 '폐암' 검진을 정기적으로 받게 된다.


5일 서울시교육청은 강북삼성병원 등 19개 협력병원과 업무협약을 맺고, '학교 급식종사자 폐암 검진 정례화'를 추진한다고 밝혔다.

이번 협약은 급식종사자의 근로환경에서 발생할 수 있는 폐암 등 질병을 예방하고, 조기에 발견·치료할 수 있는 체계적 검진 시스템을 구축하기 위해 마련됐다.

서울 학교 급식종사자, 올해부터 2년마다 '폐암' 검진 받는다
시교육청은 지난 2022년부터 2025년까지 전체 급식종사자를 대상으로 '일회성 폐암 검진'을 실시해왔다. 올해부터 폐암 검진이 정례화되면, 시교육청 소속 급식종사자 약 6470명은 출생연도에 따라 서울시 내 19개 협력병원에서 2년 주기로 폐암 검진을 받게 된다.


1차 검진에서 '폐암 의심' 이상 소견이 발견된 대상자는 본인 희망에 따라 2차 정밀 검진을 받을 수 있다.


폐암 검진의 전 과정은 시교육청 보건안전진흥원 및 협력병원을 통해 진행된다. 시교육청은 진흥원을 통해 모바일 문진을 통한 급식종사자의 건강상태 모니터링, 검진 대상자에 대한 병원 연계 및 검진비 지원, 검진 결과의 통합 관리 등을 수행한다. 협력병원은 검진 대상자에 대한 요건 확인 및 1차 저선량 흉부 CT 검사, '폐암 의심' 증상 소견자에 대한 2차 정밀검사, 검진 결과 상담 및 보고 등 학교 급식종사자의 폐암 검진 과정에 대해 협력하게 된다.

정근식 교육감은 "이번 협약은 모든 근로자가 안전한 일터를 만드는 계기가 될 것"이라며 "학교에서 일하는 근로자가 안심하고 일할 수 있는 건강한 환경을 만들어 나가는 데 더욱 노력하겠다"고 말했다.





오주연 기자 moon170@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

