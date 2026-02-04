나토 '북극안보' 강화 계획 착수…그린란드 논란 차단나서나

12일 나토 국방장관 회의서 논의

트럼프 "그린란드 52번째주" 발언

북대서양조약기구(NATO·나토)가 북극 안보 강화를 위한 군사계획에 나선다고 밝혔다. 러시아의 발트해 및 북극해 위협에 이어 미국 정부의 그린란드 합병시도까지 이어지면서 안보활동 강화에 본격적으로 나선 것으로 풀이된다.

AFP통신에 따르면 3일(현지시간) 나토 유럽연합군 최고사령부 대변인인 마틴 L. 오도넬 대령은 "'북극 파수꾼(Arctic Sentry)'이라 명명된 강화된 나토의 감시 활동을 위한 계획이 진행 중"이라며 "이 활동은 북극과 최북단에서 나토의 태세를 한층 강화할 것"이라고 말했다. 그는 이런 계획이 이제 막 시작됐다며 구체적인 내용을 공개하는 것은 거부했다.

독일 슈피겔지는 "알렉서스 그린케비치 나토 사령관도 북극 파수꾼 활동을 위한 구체적인 계획 수립을 지시했다"며 "나토 국방장관들이 벨기에 브뤼셀에서 만나 예비 계획에 대한 협의를 진행할 수 있다"고 전했다. 나토 국방장관 회의는 오는 12일 벨기에 브뤼셀에서 열린다. 북극지역 안보 전반은 물론 최근 도널드 트럼프 미국 대통령의 그린란드 합병시도 논란에 대한 대응책에도 나설 것으로 예상된다.

트럼프 대통령은 그린란드 합병문제와 관련해 공식적으로 한발 물러선 상태지만, 여전히 그린란드 합병을 원하고 있는 것으로 알려졌다. 워싱턴포스트(WP)에 따르면 트럼프 대통령은 지난달 31일 한 사교모임에서 가진 비공개 만찬 연설에서 "캐나다를 미국의 51번째주로 만들길 원한다. 그린란드는 52번째주가 될 것이고, 베네수엘라는 53번째가 될 수 있다"고 발언했다.

미국 정부도 그린란드에 대한 통제권 확대를 지속적으로 요구하고 있다. 뉴욕타임스(NYT)에 따르면 미국과 나토측은 그린란드 내 미군기지 토지의 주권을 미국이 갖는 방안을 두고 논의 중이다. 다만 덴마크와 그린란드 측이 영토 주권은 양보할 수 없다고 맞서고 있어 협상에 난관이 지속되고 있다. 덴마크 정부는 1951년 미국과 체결한 그린란드에 대한 군사조약을 재협상할 수도 있다며 영토 주권 협상은 없다는 입장을 굽히지 않고 있다.





