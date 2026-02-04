켄 그리핀 "트럼프 간섭, 美CEO들 불쾌"

"행정부 바뀔 때마다 아첨하고 싶지 않아"

미국 헤지펀드 업계 거물인 켄 그리핀 시타델 최고경영자(CEO)가 도널드 트럼프 미 행정부에 작심 비판을 했다. 미 기업에 대한 간섭과 행정부 관료들의 사익 추구 결정이 너무 지나치다는 것이다.

그리핀 CEO는 3일(현지시간) 플로리다주 웨스트팜비치에서 열린 WSJ 인베스트 라이브 행사에서 "미 정부가 특혜를 주는 듯한 방식으로 미 기업들에 개입하기 시작할 때, 내가 아는 대부분의 CEO는 이를 극도로 불쾌하게 여긴다"며 이같이 말했다. 이어 "대부분의 CEO는 사업을 성공적으로 운영하기 위해 행정부가 바뀔 때마다 아첨해야 하는 처지에 놓이고 싶어하지 않는다"며 양당 연방정부가 민간 기업에 투자하는 관행을 지적했다. 전임 조 바이든 행정부의 재생에너지 투자, 트럼프 행정부의 인텔 지분 10% 인수 등이 그 예시다. 지난해 트럼프 대통령 취임 직전 아랍에미리트(UAE) 왕족이 트럼프 가족회사인 '월드 리버티 파이낸셜'의 지분 49%를 5억달러에 인수한 사례를 들며 "현 행정부는 행정부 구성원들의 가족에게 매우 큰 이익을 안겨주는 결정이나 정책을 선택하는 데 있어 분명한 실책을 저질렀다. 이는 과연 공익에 부합하는 것인지 의문을 제기하게 한다"고 비판했다.

켄 그리핀 시타델 최고경영자(CEO). 로이터연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

그리핀 CEO는 공화당 기부자 중 큰손으로 꼽히나, 지난해 월가에서 트럼프 대통령을 가장 공개적으로 비판한 인물이기도 하다. 그는 다른 CEO들이 자신의 정치·사회적 사안에 대한 발언으로 인해 트럼프 대통령 지지자들의 기업 불매운동이 벌어질 수도 있다고 판단하고 있다고 말했다.

달러화 패권에 관해서는 "여전히 세계에서 가장 안전한 피난처 중 하나"라면서도 "관세 관련 정책과 미 행정부의 일부 발언이 달러화의 매력을 다소 떨어뜨렸다"고 답했다. 최근 트럼프 대통령이 차기 미 연방준비제도(Fed) 의장 후보에 지명한 케빈 워시 전 Fed 이사에 관해서는 "Fed가 정책 결정 과정에서 필요한 독립성을 유지할 것임을 강력하게 확인해주는 조치"라고 호평했다. 자신의 공직 진출 계획에 대한 물음에는 "배제하지 않고 있다"고 답했다.





오수연 기자 syoh@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>