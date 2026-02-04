본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

자동차

현대차·기아 1월 美서 12만5000대 팔았다…역대 최대(종합)

최영찬기자

입력2026.02.04 09:47

수정2026.02.04 09:56

시계아이콘00분 20초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

SUV·하이브리드 늘고 EV 줄어

현대자동차와 기아 가 지난달 미국에서 총 12만5000대가 넘는 차량을 판매하며 역대 최대 판매량을 기록했다.


현대차·기아 1월 美서 12만5000대 팔았다…역대 최대(종합)
AD
원본보기 아이콘

현대차 ·기아는 지난 1월 미국 시장에서 총 12만5296대를 판매했다고 4일 밝혔다.

현대차는 전년 동월 대비 2.4% 증가한 6만794대를 판매했고, 기아는 같은 기간 13.1% 증가한 6만4502대를 팔았다.


현대차 판매량엔 제네시스도 포함됐으며, 제네시스 역시 같은 기간 6.6% 증가한 5170대를 판매했다.


현대차의 1월 실적은 전년 동기 대비 28.7% 증가한 펠리세이드(8604대)와 코나(5321대) 등이 견인했다.

기아도 85.8% 증가한 셀토스(5278대), 60.4% 증가한 카니발(5879대)이 판매 실적을 견인하며 SUV 판매 호조가 지속됐다.

양사의 하이브리드 차량 판매도 늘었다. 하이브리드 차량은 전년 동기 대비 65.7% 증가한 2만7489대다. 전기차 판매량은 33.7% 감소했다.





최영찬 기자 elach1@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"인턴자리 있나요?" 여대생, 대통령에 직접 이력서 투척…"준비성 철저하군" 채용 "인턴자리 있나요?" 여대생, 대통령에 직접 이력서... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

국내 AI 전용 SNS '머슴' 만든 코딩 늦깎이…"3시간 만에 뚝딱"

전기차 못지 않은 효율에 공간감까지…푸조 '올 뉴 5008 하이브리드'

"3년간 스마트폰 단절"…'서울대 합격' 이부진 장남의 공부법

"암 발생 40%는 흡연, 감염 등 '조절 가능한 위험 요인' 때문"

"인턴자리 있나요?" 여대생, 대통령에 직접 이력서 투척…"준비성 철저하군" 채용

"언제 찍힌 거야?" 안경 쓴 남자와 대화했을 뿐인데…연락처·직장까지 '탈탈'

'천스닥'에 자금 쏠린 ETF, 실제 가치보다 비싸져 '과열 신호'

새로운 이슈 보기