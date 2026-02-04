코스피, 하락 출발 후 5300선 재돌파…코스닥도 상승세

코스피가 하락 출발 후 5300선을 재돌파했다. 코스닥도 상승세를 보이고 있다.

4일 오전9시31분 기준 코스피는 전일 대비 0.11% 상승한 5294.20에 거래되고 있다.

투자주체별로는 외국인이 7649억원 순매도하고 있는 반면, 개인과 기관은 각각 7012억원, 199억원을 순매수하고 있다. 선물시장에서는 외국인이 1497억원을 순매도하고 있는 반면 개인과 기관은 각각 1110억원, 311억원 순매수 중이다.

업종별로도 오른 업종이 더 많다. 전기·가스 업종이 4.78% 상승했고 건설 2.94%, 기계·장비 2.33%, 음식료·담배 2.11%, 금속 2.06%, 통신 2.25%, 금융 1.63%, 운송장비·부품 1.53%, 제약 1.87%, 화학 1.79% 등이 강세다. 반면 전기·전자 1.17% 빠지고 있고 의료·정밀기기 －1.21%, 증권 －0.62% 등이 약세다.

시가총액 상위권 종목에서는 삼성전자와 SK하이닉스가 약세다. 삼성전자와 SK하이닉스 모두 1.7% 빠지고 있다. 반면 한국전력이 6% 강세고 SK스퀘어 4.2%, 두산에너빌리티 4%, 신한지주 3.3%, 현대차 3.3%, LG에너지솔루션 2.3% 등이 올랐다.

코스피 지수가 장 초반 하락 흐름을 보이다가 다시 상승 전환하며 5300선을 재돌파한 4일 서울 중구 하나은행 딜링룸에서 딜러들이 업무를 보고 있다. 이날 원달러 환율은 전 거래일 대비 4.5원 오른 1449.9원에 거래를 시작 했다. 2026.2.4 강진형 기자

코스닥지수도 상승세를 보이고 있다. 이 시각 코스닥지수는 전일 대비 0.53% 상승한 1150.43에 거래되고 있다.

투자주체별로는 외국인과 기관이 각각 273억원, 199억원 순매도하고 있는 반면 기관은 604억원 순매수하고 있다.

시가총액 상위권 종목들은 등락이 엇갈리고 있다. 에코프로와 에코프로비엠은 각각 3.4%, 1.1% 상승했고 케어젠 6.2%, 삼천당제약 3.2% 등이 오름세다. 반면 이오테크닉스는 1% 하락했고 알테오젠 0.7%, HLB 0.8%, 리가켐바이오 1% 등이 약세다.

한편 서울 외환시장에서 원·달러 환율은 4.5원 오른 1449.9원에 개장했다.





