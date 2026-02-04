본문 바로가기
[특징주]삼성전자·SK하이닉스, AI 투자심리 약화에 장초반 약세

이창환기자

입력2026.02.04 09:39

[특징주]삼성전자·SK하이닉스, AI 투자심리 약화에 장초반 약세
인공지능(AI) 투자심리 약화에 삼성전자 와 SK하이닉스가 4일 장 초반 약세를 보이고 있다.


4일 오전 9시35분 현재 삼성전자는 전거래일 대비 1.37% 하락한 16만5200원에 거래 중이다. SK하이닉스는 1.32% 내린 89만5000원을 기록 중이다.

양사 모두 외국인이 순매도를 보이면서 주가 하락을 이끌고 있다.


3일(현지시간) 뉴욕증시는 인공지능(AI) 산업 전반에 대한 투자 심리가 약화하면서 3대 지수가 동반 하락한 채 장을 마쳤다. 다우존스30 산업평균지수는 전장보다 166.67포인트(-0.34%) 내린 4만9240.99에 거래를 마쳤다. 나스닥은 전장보다 336.92포인트(-1.43%) 내린 2만3255.19에 마감했다.


필라델피아반도체지수는 장 중 한때 4.16% 급락했다가 낙폭을 일부 만회하면서 2.07% 내린 채 마감했다.




이창환 기자 goldfish@asiae.co.kr
