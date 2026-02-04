본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

지역

광명시, 청년문화예술패스 대상자 확대…20세 청년에도 지급

정두환기자

입력2026.02.04 09:31

시계아이콘00분 32초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

2006~2007년생에 연 최대 15만원
사용처도 늘려…영화관람 2회 가능

경기도 광명시는 올해부터 청년들의 문화생활을 지원하기 위한 '청년문화예술패스'의 지급 대상과 사용처를 늘린다고 4일 밝혔다.

광명시, 청년문화예술패스 대상자 확대…20세 청년에도 지급
AD
원본보기 아이콘

'청년문화예술패스'는 문화체육관광부가 사회에 첫발을 내딛는 청년이 공연과 전시 등 문화예술을 경험할 수 있도록 관람 비용을 지원하는 제도다. 사업에는 국비 외에 도비와 시비가 함께 투입된다.


지원 대상자에게는 연 최대 15만원의 문화예술 관람 포인트를 지급한다.

올해부터는 지원 대상이 기존 19세에서 19~20세(2006~2007년생)로 확대되고 이용 범위도 넓어진다. 기존 공연·전시 관람에 외에 연간 2회까지 영화 관람에도 사용할 수 있게 됐다.


협력 예매처 역시 2곳에서 7곳으로 늘었다. 예매처는 ▲놀(NOL) ▲예스24(YES24) ▲멜론 ▲티켓링크 ▲씨지브이(CGV) ▲롯데시네마 ▲메가박스 등이다.


대상자는 청년문화예술패스 홈페이지에서 온라인으로 신청하면 된다. 포인트는 지정된 예매처 계정으로 지급하며, 예매 시 자동 차감되는 방식으로 사용한다.

지원은 1인 1회, 생애 최초 1회로 제한된다. 세부 이용 기준과 사용 가능 콘텐츠는 청년문화예술패스 홈페이지에서 확인할 수 있다.


발급받은 청년문화예술패스는 12월 31일까지 사용할 수 있다. 신청 후 7월 31일까지 사용 내역이 없는 경우 지원금은 회수되며, 회수된 예산은 2차 발급에 활용한다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"인턴자리 있나요?" 여대생, 대통령에 직접 이력서 투척…"준비성 철저하군" 채용 "인턴자리 있나요?" 여대생, 대통령에 직접 이력서... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

국내 AI 전용 SNS '머슴' 만든 코딩 늦깎이…"3시간 만에 뚝딱"

전기차 못지 않은 효율에 공간감까지…푸조 '올 뉴 5008 하이브리드'

"3년간 스마트폰 단절"…'서울대 합격' 이부진 장남의 공부법

"암 발생 40%는 흡연, 감염 등 '조절 가능한 위험 요인' 때문"

"인턴자리 있나요?" 여대생, 대통령에 직접 이력서 투척…"준비성 철저하군" 채용

"언제 찍힌 거야?" 안경 쓴 남자와 대화했을 뿐인데…연락처·직장까지 '탈탈'

'천스닥'에 자금 쏠린 ETF, 실제 가치보다 비싸져 '과열 신호'

새로운 이슈 보기