본문 바로가기
Dim영역
국제
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

일반

"며칠은 괜찮겠지"…2주 동안 '이것' 미루다 실명

서지영기자

입력2026.02.04 09:36

시계아이콘01분 00초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

일회용 렌즈 재사용하다 세균 감염돼 실명
전문가 "한 번 착용했다면 과감히 버려야"

일회용 콘택트렌즈는 착용과 관리가 간편해 많은 이들이 선호한다. 다만 높은 비용 부담 탓에 '며칠쯤은 괜찮겠지'라는 생각으로 재사용하는 경우도 적지 않다. 그러나 이 같은 습관이 실명으로 이어질 수 있다는 경고가 나왔다.


기사의 이해를 돕기 위한 자료사진. 게티이미지뱅크

기사의 이해를 돕기 위한 자료사진. 게티이미지뱅크

AD
원본보기 아이콘

3일(현지시간) 데일리메일에 따르면 영국 에식스주 롬퍼드에 사는 간호사 케이티 캐링턴(36)은 일회용 렌즈 장기 착용으로 한쪽 눈 시력을 잃는 경험을 했다.

캐링턴은 10대 시절부터 일회용 렌즈를 사용해 왔다. 처음에는 피곤한 날 렌즈를 끼고 잠드는 정도였지만 점차 렌즈를 1~2주간 교체하지 않는 습관이 굳어졌다. 눈이 극도로 건조해질 때에야 렌즈를 빼는 식이었고, 렌즈가 눈 뒤쪽으로 말려 들어가면 손으로 직접 빼내기도 했다.


"별일 아니겠지"…방심이 부른 실명

문제는 지난해 8월 발생했다. 잠자리에 들 무렵부터 눈물이 멈추지 않았고, 별다른 이상이 아니라고 여겨 렌즈를 제거한 채 잠들었다. 그러나 다음 날 아침, 극심한 통증과 함께 오른쪽 눈 시야가 완전히 사라진 상태로 깨어났다.


캐링턴은 "눈을 칼로 찌르는 것 같았다"고 당시를 회상했다. 급히 병원을 찾은 그는 각막을 긁어 미생물 검사를 받았고, 의료진은 렌즈에 번식한 세균이 각막에 감염을 일으켜 실명에 이르렀다고 설명했다. 시력 회복 여부조차 장담할 수 없는 상황이었다.

기사의 이해를 돕기 위한 자료사진. 픽사베이

기사의 이해를 돕기 위한 자료사진. 픽사베이

원본보기 아이콘

5주 치료 끝 시력 회복했지만

집중 치료를 받은 지 5주 만에 캐링턴의 시력은 다행히 회복됐다. 의료진은 향후 렌즈 착용이 가능하다고 설명했지만 그는 "다시는 렌즈를 착용하지 않을 것"이라고 단호히 말했다.


그는 "오랫동안 아무 일도 없었기 때문에 나에게는 절대 문제가 생기지 않을 거라 착각했다"며 "렌즈를 사용하는 사람이라면 반드시 위험성을 알아야 한다"고 강조했다.


한 번 사용했다면 과감히 버려야

전문가들은 일회용 렌즈 재사용을 가장 위험한 습관으로 꼽는다. 사용한 렌즈에는 단백질 찌꺼기와 세균, 미세 먼지가 쉽게 달라붙는데, 일회용 렌즈는 구조상 완전한 세척이 어렵다. 이런 상태에서 다시 착용하면 각막에 상처가 생기기 쉽고 녹농균 등 치명적인 세균 감염으로 이어질 수 있다. 따라서 일회용 렌즈의 착용 기간이 지났다면 과감하게 버려야 한다.





서지영 기자 zo2zo2zo2@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"인턴자리 있나요?" 여대생, 대통령에 직접 이력서 투척…"준비성 철저하군" 채용 "인턴자리 있나요?" 여대생, 대통령에 직접 이력서... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

국내 AI 전용 SNS '머슴' 만든 코딩 늦깎이…"3시간 만에 뚝딱"

전기차 못지 않은 효율에 공간감까지…푸조 '올 뉴 5008 하이브리드'

"3년간 스마트폰 단절"…'서울대 합격' 이부진 장남의 공부법

"암 발생 40%는 흡연, 감염 등 '조절 가능한 위험 요인' 때문"

"인턴자리 있나요?" 여대생, 대통령에 직접 이력서 투척…"준비성 철저하군" 채용

"언제 찍힌 거야?" 안경 쓴 남자와 대화했을 뿐인데…연락처·직장까지 '탈탈'

'천스닥'에 자금 쏠린 ETF, 실제 가치보다 비싸져 '과열 신호'

새로운 이슈 보기