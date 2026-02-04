본문 바로가기
삼성중공업, 중동 사업 확대…카타르 국영 조선소와 양해각서 체결

서믿음기자

입력2026.02.04 09:18

카타르 국영 조선소 QSTS와 MOU 체결
개조 및 After Market 분야 협력

삼성중공업은 카타르 도하에서 열리고 있는 'LNG 2026'에서 중동 지역 글로벌 사업 확대를 위해 카타르 국영 조선소 QSTS(Qatar Shipyard Technology Solutions)와 사업협력 양해각서(MOU)를 체결했다고 4일 밝혔다.

카타르 조선소(QSTS) 전경. 삼성중공업 제공

카타르 조선소(QSTS) 전경. 삼성중공업 제공

카타르 동부에 위치한 QSTS는 세계 최대 LNG 선사인 카타르 국영 나킬라트(Nakilat)의 자회사로, LNG 운반선을 포함해 지금까지 약 2000여척의 선박 수리 실적을 보유한 조선소다.


이번 MOU를 통해 삼성중공업과 QSTS는 개조 및 AM(After Market) 분야 협력을 우선 추진한다. 양사는 ▲ 탈탄소 및 에너지 저감 설비

▲ 선상 탄소포집장비(CCUS) 등 친환경 설비 ▲ 디지털 솔루션 분야 개조 사업 협력을 중심으로 협력할 계획이다. 이와 함께 소형 해양 프로젝트와 특수 목적선 신조 협력도 검토한다.

삼성중공업은 중동 지역에서 친환경 선박 전환 수요와 해양 개발 프로젝트가 확대되는 추세에 맞춰 QSTS의 설비와 현지 네트워크를 활용해 중동 사업에 적극 대응할 수 있을 것으로 기대하고 있다. 향후 구체적인 협력 사업 아이템은 단계적으로 확정해 나갈 방침이다.


이번 'LNG 2026'에는 최성안 삼성중공업 대표이사 부회장 등 경영진이 참석해 카타르 LNG, 엑슨모빌 등 글로벌 에너지 기업들과 사업 협력 방안을 논의했다.


남궁금성 삼성중공업 조선소장(부사장)은 "QSTS와의 사업 협력은 삼성중공업의 글로벌 사업 확대에 중요한 이정표가 될 것"이라며 "적극적인 글로벌 사업 추진을 통해 사업 경쟁력을 더욱 강화해 나가겠다"고 말했다.




서믿음 기자 faith@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

