[오늘의신상]"흡연 후 냄새 낮췄다"…KT&G, '레종 이오니아 썸머 레드'

'레종 이오니아' 시리즈 4종으로 확대

KT&G가 신제품 '레종 이오니아 썸머 레드(Raison Ionia Summer Red)'를 4일 전국 편의점에 출시한다.

'레종 이오니아 썸머 레드'에는 그리스와 이탈리아 사이에 위치한 이오니아해 지역에서 재배한 담뱃잎이 함유됐다. 또한 강화된 냄새저감 기술을 적용해 흡연 후 입에서 나는 담배 냄새를 줄여, 차별화된 흡연감을 구현했다.

'레종 이오니아 썸머 레드'는 레종의 초성 'R'을 패키지에 시각적으로 표현했다. 해당 제품의 타르와 니코틴 함량은 각각 0.1mg, 0.01mg이며 가격은 4500원이다.

레종 이오니아 시리즈는 핑크, 그린, 미스틱 퍼플 등 총 3종이 국내에서 판매되고 있으며 이번 '썸머 레드' 출시로 총 4종으로 확대됐다. '레종'은 2002년 국내 시장에 처음 선보인 이후 20~30대 소비층을 중심으로 꾸준한 인기를 얻어온 브랜드다.

정영훈 KT&G 국내브랜드팀장은 "앞서 국내 면세 시장에 출시해 품질 및 제품 경쟁력을 검증받은 레종 이오니아 썸머 레드를 전국 편의점에 정식 런칭하게 됐다"며 "앞으로도 소비자들의 다양한 취향과 트렌드를 반영한 제품을 통해 브랜드 만족도를 높여갈 것"이라고 했다.





허경준 기자 kjune@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>