BYD코리아, 17번째 서비스센터 오픈…"연말까지 26곳으로 확장"

전북권 통합 거점 구축·3S 체계 운영

접근성 강화 및 전기차 정비 전문성 제고

BYD코리아는 전북 지역 전기차 고객을 위한 'BYD 오토 전주 서비스센터'를 오픈했다고 4일 밝혔다.

BYD코리아, 17번째 서비스 네트워크 전주 서비스센터 오픈. BYD코리아 AD 원본보기 아이콘

이번 센터는 BYD 승용 부문의 17번째 서비스 네트워크다. 전주를 비롯해 익산, 군산, 김제, 완주 등 전북 전역 고객이 체계적인 정비 서비스를 이용할 수 있도록 구축된 통합 거점이다.

전주 도심 및 주요 간선도로와 인접해 접근 편의성을 높인 것이 특징이다.

특히 지난 1월 문을 연 전시장과 함께 운영되는 통합형 센터로 전시(Showroom), 서비스(Service), 부품(Spare parts)을 한 공간에서 제공하는 '3S' 체계를 갖췄다.

공식 딜러사인 비전모빌리티가 운영을 담당하며 전시장과의 유기적 연계를 통해 고객 응대의 연속성을 강화했다.

전주 서비스센터는 고객 대기 시간 최소화를 위해 예약 기반으로 운영된다. 아울러 BYD코리아의 정규 테크니컬 교육 과정을 이수한 전문 테크니션이 상주해 전기차 특성에 최적화된 진단과 정비를 수행한다.

BYD코리아는 현재 17개인 서비스 네트워크를 연말까지 총 26개로 늘릴 계획이다.

BYD 관계자는 "단순한 양적 확장을 넘어 전국 어디서나 높은 수준의 서비스를 받을 수 있도록 테크니컬 육성 교육 등 질적 향상에도 힘쓸 방침"이라고 말했다.





최영찬 기자 elach1@asiae.co.kr



