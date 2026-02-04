질 바이든 여사 전 남편, 아내 살해 혐의로 기소…보석금 못 내 구금

1급 살인 혐의로 체포

질 바이든 여사의 전남편이 아내를 살해한 혐의로 기소됐다. 질 여사는 조 바이든 전 미국 대통령의 부인이다.

3일(현지시간) AP통신 등에 따르면 질 여사와 1970년대에 결혼생활을 했던 윌리엄 스티븐슨은 지난해 12월 28일 델라웨어주 윌밍턴의 자택에서 아내 린다를 살해한 혐의를 받고 있다. 당시 가정불화 신고를 받고 현장에 출동한 경찰은 거실에서 의식이 없는 상태로 쓰러진 린다를 발견한 것으로 전해졌다.

질 바이든 여사의 전 남편인 윌리엄 스티븐슨. AP 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

스티븐슨은 당국의 수사 끝에 지난 2일 1급 살인 혐의로 체포됐으며, 50만 달러(약 7억2500만원)의 보석금을 내지 못해 현재 구금돼 있다. 질 여사는 이번 기소와 관련해 별도의 입장을 내지 않겠다고 밝혔다.

스티븐슨은 질 여사와 1970년부터 1975년까지 결혼 생활을 했으며, 질 여사는 1977년 당시 델라웨어주 연방 상원의원이던 바이든과 재혼했다. 이후 질 여사는 2021년부터 4년간 미국의 영부인으로 백악관에 머물렀다.

다만 스티븐슨은 2020년 바이든이 민주당 대선 후보로 나섰을 당시, 질 여사와 바이든 사이에 불륜이 있었다는 주장을 제기한 바 있다. 그는 이혼 이전부터 두 사람이 깊은 관계였다고 주장했으나, 바이든은 1975년에 질 여사를 처음 만났다는 입장을 밝혀왔다. 바이든은 그보다 앞선 1972년, 첫 부인과 13개월 된 딸을 교통사고로 잃었다.

스티븐슨은 2024년 보수 매체 뉴스맥스와의 인터뷰에서 질 여사를 두고 "화가 많고 못된 사람"이라면서 이혼 과정이 순탄치 않았다고 주장하기도 했다.





허미담 기자 damdam@asiae.co.kr



