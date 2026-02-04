하나금융, 생산적금융 실행력 높인다…포럼 열고 KPI 개편

'One-IB 마켓포럼'서 첨단 산업군 인사이트 공유

은행·증권 전담조직 신설…KPI에 생산적금융 가점 항목도

하나금융그룹이 생산적금융 실행력을 높이기 위해 성과지표에 '생산적금융 가점' 항목을 넣고 은행·증권에 전담 조직을 신설했다.

함영주 하나금융그룹 회장(앞줄 오른쪽에서 여섯번째)이 3일 서울 여의도 하나증권 본사 한마음홀에서 '2026년 제1회 Hana One-IB 마켓 포럼'을 열고 생산적금융 담당 임직원들과 기념촬영을 하고 있다. 하나금융 제공

하나금융그룹은 3일 서울 여의도 하나증권 본사 한마음홀에서 생산적금융 담당 임직원 100여명이 참석한 가운데 '2026년 제1회 Hana One-IB 마켓 포럼'을 열고 이런 내용을 공유했다고 4일 밝혔다. 이번 포럼은 지난 1월 '생산적금융협의회'에 이은 후속 조치다.

함영주 하나금융 회장은 이 자리에서 "금융이 기업의 성장을 제대로 돕기 위해서는 해당 산업에 대한 깊이 있는 이해가 반드시 필요하다"며 "앞으로 이 포럼을 정례화해 내부 역량을 지속적으로 강화하고, 신속하고 체계적인 생산적금융 지원을 차질 없이 실행해 나가겠다"고 강조했다.

하나금융은 앞서 은행과 증권에 생산적금융 전담조직인 '생산적금융지원팀'을 각각 마련한 바 있다. 은행은 기업여신심사부 내에 첨단전략산업 신규 심사팀도 신설했다. 향후 '핵심성장산업대출', '산업단지성장드림대출' 등 생산적금융 전용 특판 상품을 통해 생산적금융 지원을 확대하겠다는 계획이다.

하나은행은 임직원 평가체계를 개편한다. 핵심성과지표(KPI) 항목에 생산적금융 공급 '가점' 항목을 신설하기로 했다. 하나금융연구소가 선정한 'Core 첨단산업' 업종에 기업대출을 신규 공급할 경우 실적 가중치를 적용하는 등 생산적금융의 실질적 공급 확대를 위한 다양한 인센티브를 제공할 방침이다.

아울러 영업 현장의 생산적금융 이해도를 높이기 위한 설명회를 개최하고, 기업금융전문역(RM) 대상으로 인사이트를 공유하는 등 내부 역량 강화에 집중할 예정이다. 하나금융은 올해 17조8000억원을 시작으로 2030년까지 총 84조원 규모의 생산적금융을 지원하겠다는 계획을 밝힌 바 있다.

한편 포럼에서는 생산적금융 실행속도를 높이기 위해 국가 첨단전략 산업에 대한 전망과 인사이트가 공유됐다.

먼저 하나금융연구소는 에너지·방위산업·화학 등 3개 분야에 대한 산업 현황과 전망을 발표했다. 연구소는 ▲AI 산업 급성장에 따른 전력수요 폭증과 에너지 믹스 정책 대응 ▲유지·보수·정비(MRO) 서비스로 확장 중인 방위산업 ▲글로벌 경쟁 심화에 따른 화학 업종의 생존 전략 등을 집중 조언했다.

이어서 하나증권 리서치센터는 반도체를 국가 안보와 AI 인프라의 핵심 자산으로 규정하고 글로벌 반도체 업황 전망 및 공급 계획을 공유했다. 주요 업체별 대응 전략을 분석해 그룹의 기회와 리스크도 동시에 점검했다.





김혜민 기자 hmin@asiae.co.kr



