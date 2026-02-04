"차원이 다른 향과 풍미"…하이트진로, ‘일품진로’ 설 선물세트 3종

일품진로·오크25·오크43 ‘전용잔’ 기획 세트

하이트진로 하이트진로 000080 | 코스피 증권정보 현재가 17,530 전일대비 110 등락률 +0.63% 거래량 56,074 전일가 17,420 2026.02.04 10:19 기준 관련기사 결코 가볍지 않은 풍미…'테라 라이트' 활약'킹달러'에 킹받네…식품업계, 수익성 '경고등'[오늘의신상]'일품진로 마일드' 패키지 재단장…"부드러움과 프리미엄 감성 강조" 전 종목 시세 보기 close (대표 장인섭)가 설 명절을 맞아 프리미엄 증류식 소주 브랜드 '일품진로' 선물세트 3종을 출시했다.

하이트진로는 일품진로 선물세트 3종을 출시하면서 각 제품과 어울리는 전용잔을 함께 구성해 소비자 만족도를 높이는 데 중점을 뒀다고 4일 밝혔다.

'일품진로 오크25(알코올 도수 25도)' 선물세트는 375㎖ 3병과 전용 온더락잔 2개로 구성했다. '일품진로 오크25'는 25도 도수에 어울리는 완성도 높은 목통 숙성 원액만을 하이트진로의 독자적인 노하우로 블렌딩하여 차원이 다른 향과 풍미가 돋보이는 제품이다.

'일품진로 오크43(알코올 도수 43도)' 선물세트는 375㎖ 2병과 스트레이트잔 3개로 구성했다. '일품진로 오크43'은 엄격한 온도, 습도 관리 하에 보관해온 12년 이상 목통 숙성 원액을 블렌딩해 깊고 부드러운 맛을 자랑한다.

하이트진로 프리미엄 증류식 소주 대표 제품인 '일품진로25(알코올 도수 25도)' 선물세트는 375㎖ 3병과 온더락잔 2개를 담았다. '일품진로25'는 향과 풍미가 가장 뛰어난 중간 원액만 사용, 영하의 온도에서 잡미, 불순물을 걸러내는 냉동여과공법 후에 최적의 숙성 기간을 거친다. 깔끔하고 부드러운 목넘김과 은은한 맛을 구현한 것이 특징이다. 일품진로 설 선물세트 3종은 이달 첫째 주부터 전국 대형마트 등 가정채널에서 판매 중이다.

일품진로는 지난해 전년 대비 15% 이상 판매량 증가, 매년 성장을 거듭하며 프리미엄 증류식 소주의 위상을 높이고 있다. 하이트진로는 이 같은 성장 배경으로 제품별 정체성을 명확하게 구분한 포트폴리오 다각화와 함께 소비자 접점 확대를 통한 대중성 강화 전략이 성장을 견인했다고 분석했다.

일품진로는 ▲일품진로 마일드 ▲일품진로25 ▲일품진로 오크25 ▲일품진로 오크43으로 구성된 라인업을 통해 프리미엄 증류식 소주의 본연의 맛과 국내 최대 목통 숙성고에서 완성한 목통 숙성 원액의 깊이 있는 풍미를 각기 다른 주질을 구현했다. 단순한 도수 구분이 아닌 원액의 성격과 풍미 차이를 중심으로 설계된 라인업을 통해 소비자에게 보다 명확한 선택 기준과 차별화된 음용 경험을 제공한다.





허경준 기자 kjune@asiae.co.kr



