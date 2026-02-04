본문 바로가기
"AI가 기존 소프트웨어 갈아엎을 판" 시총 3000억달러 증발시킨 공포

심성아기자

입력2026.02.04 10:22

수정2026.02.04 10:30

앤스로픽 AI 도구 공개…SW 투자자 불안↑

'인공지능(AI)이 기존 소프트웨어(SW)를 대체할 수 있다'는 공포가 3일(현지시간) 미국 뉴욕 증시를 흔들었다. 하루 만에 SW 종목 시가총액이 3000억달러(약 435조3000억원)나 증발하는 등 거센 하락세가 나타났다.

"AI가 기존 소프트웨어 갈아엎을 판" 시총 3000억달러 증발시킨 공포
이날 AI 개발사 앤스로픽이 새로운 AI 자동화 도구를 공개하면서 법률 도구나 리서치 데이터베이스를 제공하는 톰슨 로이터(Thomson Reuters), 리걸줌(Legalzoom), 런던증권거래소그룹(LSEG)의 주가는 모두 12% 이상 폭락했다.


이날 오전에는 큰 변동이 없다가 오후 들어 SW 시장 전반이 주저앉았다. 페이팔, 익스피디아, EPAM시스템즈, 에퀴팩스, 인튜이트 등이 가장 큰 타격을 입으며 10% 이상 하락했다. 뉴욕타임스(NYT)에 따르면 SW와 금융 데이터 종목을 추종하는 두 개의 S&P 지수에서만 약 3000억달러의 시가총액이 증발했다. SW 분야는 올해 S&P 다우존스 지수에서 가장 성적이 저조한 섹터 중 하나다.

최근 몇주 동안 실리콘밸리 소프트웨어 엔지니어들 사이에서 앤스로픽의 AI 모델인 '클로드(Claude)'에 대한 찬사가 쏟아지던 와중에 터진 급락세다. 클로드는 컴퓨터를 직접 제어하며 코딩 프로젝트를 스스로 완수하는 성능을 갖추며 업계에 큰 충격을 안겼다.


아트 호건 B.라일리웰스매니지먼트 수석 시장 전략가는 "오픈AI와 앤스로픽으로부터 들려오는 소식처럼 기술이 빠르게 발전한다면 문제가 될 것"이라며 "투자자들은 모든 종류의 소프트웨어 애플리케이션(앱) 기업을 포함해 AI에 의해 파괴될 수 있는 모든 기업을 공격하기 시작했다"고 분석했다. 이날 기술주 중심의 나스닥 지수는 1.4% 하락했고, S&P 500은 0.8% 낮아졌다. 반면 소프트웨어 노출도가 적은 다우존스 산업평균지수는 0.3% 하락에 그쳤다.


최근 몇 년간 SW 지분과 채권에 집중적으로 투자해 온 사모펀드 회사들도 이번 매도세에 휘말렸다. 아레스 매니지먼트, KKR, 블루아울캐피털의 주가는 9% 이상 떨어졌다. 아폴로 글로벌매니지먼트와 블랙스톤은 4.5% 이상 하락했다. 이중 블루아울은 기업 고객들이 기술 시스템 변경이 번거로워 SW 계약을 해지할 가능성이 작다며 투자를 확대해왔던 곳이다. 최근 3일간 블루아울의 주가는 내리 하락했다. 이날에는 장중 13%까지 추락했고, 2023년 9월 이후 최저치로 마감했다.

스위스 최대 은행 UBS 그룹 분석가들은 "AI의 파괴적 영향이 공격적으로 나타날 경우 사모신용의 부도율이 13%까지 치솟을 수 있다"고 전망했다.


존 그레이 블랙스톤 사장 겸 최고운영책임자(COO)는 "이런 현상을 사모 신용이나 유동성 문제로 보지 않는다"며 "경제에서 일어나고 있는 변화의 문제다. 기록 시스템 역할을 하는 기존 소프트웨어 업체도 AI 파괴자들로부터 위험에 직면할 수 있다"고 말했다.





심성아 기자 heart@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

