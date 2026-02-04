삼성 '갤럭시 S25 울트라' 밀라노 동계올림픽 개막식 담는다

파리 이어 밀라노 올림픽도 생중계

갤럭시 플립7, 22개 언어 통역 지원

삼성 모니터, 실시간 비디오 판독 도와

삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 166,400 전일대비 1,100 등락률 -0.66% 거래량 11,466,205 전일가 167,500 2026.02.04 10:19 기준 관련기사 한국딜로이트 "AI인프라 경쟁 속 K반도체 역할 확대"코스피, 하락 출발 후 5300선 재돌파…코스닥도 상승세 [특징주]삼성전자·SK하이닉스, AI 투자심리 약화에 장초반 약세 전 종목 시세 보기 close 가 2026 밀라노 코르티나 동계올림픽에서 모바일 혁신 기술을 통해 선수와 팬, 커뮤니티를 더욱 가깝게 연결한다.

2026 밀라노 코르티나 동계올림픽 개막식 촬영을 지원하는 '갤럭시 S25 울트라'의 모습. 삼성전자 제공 AD 원본보기 아이콘

삼성전자는 이번 대회에서 ▲갤럭시 S25 울트라를 활용한 개막식 생중계 ▲갤럭시 인공지능(AI) 기반 실시간 통역 소통 지원 ▲삼성전자 모니터를 활용한 경기 판독 환경 구축 ▲갤럭시 충전 스테이션 운영 ▲선수·주요 인사·파트너들의 소통 공간 '삼성 하우스' 운영 등을 통해 모바일 혁신 기술을 선보인다고 4일 밝혔다.

개막식은 오는 6일 이탈리아 밀라노 산시로 스타디움에서 열린다. 90여개 국가 3500여명의 선수와 7만5000명 이상의 관중이 함께한다. 이 현장을 갤럭시 S25 울트라가 촬영해 전 세계 생중계한다. 관중석이나 선수 입장 터널 등 경기장 곳곳에 설치되는 것은 물론 행진하는 선수나 현장 카메라맨이 직접 촬영해 역사적 순간을 더 생생하게 담아낼 예정이다.

앞서 삼성전자는 2024 파리올림픽 개막식에서 갤럭시 S24 울트라를 통해 중계를 지원한 바 있다. 야니스 엑사르코스 올림픽방송서비스(OBS) 최고경영자(CEO)는 "개막식은 올림픽 정신을 상징적으로 담아내는 순간"이라며 "삼성과 협업해 기존 중계에서 볼 수 없었던 역동적인 모습을 담을 수 있게 됐다. 글로벌 시청자들에게 개막식의 에너지와 감동을 한층 더 가깝게 전할 수 있게 될 것"이라고 말했다.

또 삼성전자는 자원봉사자 약 850명에게 갤럭시 AI 기반 통역 기능이 탑재된 갤럭시 Z 플립7, 갤럭시 Z 플립7 FE 등을 제공해 22개 언어 소통을 지원한다. 온디바이스 AI를 활용한 통역 기능은 산악 지대에서 진행되는 경기를 비롯해 대회 운영에 크게 기여할 것으로 기대했다. 경기장 곳곳에는 갤럭시 충전 스테이션을 설치·운영하고, 쇼트트랙 종목에는 삼성전자 모니터를 제공해 심판들이 실시간 비디오 판독으로 경기의 중요한 순간마다 정확하고 일관된 판단을 내릴 수 있도록 돕는다.

삼성전자가 2026 밀라노 코르티나 동계 올림픽 및 패럴림픽 기간에 현지 팔라초 세르벨로니에서 운영하는 '삼성 하우스' 모습. 삼성전자 제공 원본보기 아이콘

밀라노의 역사적인 건축물 팔라초 세르벨로니에서 '삼성 하우스'도 올림픽·패럴림픽 기간에 운영한다. 팔라초 세르벨로니는 나폴레옹이 밀라노에 머물 때 찾았던 것으로 전해질 만큼 도시의 역사적 순간을 간직한 장소다. 삼성 하우스는 '연결'을 콘셉트로 꾸며져 삼성의 올림픽 파트너십 여정과 올림픽과 함께해 온 기술 혁신 스토리를 입체적으로 소개한다. 초청받은 선수·주요 인사·파트너들이 만나 교류할 수 있는 소통 공간으로, 다양한 전시와 즐길 거리를 제공한다.

최승은 삼성전자 MX사업부 모바일마케팅센터 부사장은 "삼성전자는 올림픽의 모든 순간을 더 많은 사람과 나누며 사람 중심의 올림픽을 열어 가고자 한다"며 "대회를 경험하는 방식이 진화함에 따라 모바일 기술은 선수와 팬, 커뮤니티를 더 가깝게 연결하고 경기의 현장감과 감동, 사람들이 공감하며 즐길 수 있도록 중요한 역할을 할 것"이라고 말했다.





노경조 기자 felizkj@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>