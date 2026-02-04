청양군 교통안전, 1년 만에 전국 상위권

교통문화지수 전국 군 2위(A등급)…20계단 수직 상승

충남 청양군이 '2025년 교통문화지수 실태조사'에서 전국 80개 군 가운데 2위(A등급)를 기록하며, 불과 1년 만에 전국 상위권으로 도약했다. 전년 대비 20계단 상승이다.

청양군은 한국교통안전공단 주관 '2025년 교통문화지수 실태조사'에서 88.32점을 받아 군 지역 전국 2위에 올랐다고 4일 밝혔다.

군에 따르면 교통문화지수는 국토교통부와 한국교통안전공단이 운전행태·보행행태·교통안전 등 3개 항목, 18개 지표로 지자체의 교통안전 수준을 매년 평가하는 공식 지표다.

세부 지표를 보면 보행행태 부문에서 무단횡단 금지 준수율이 73.58%로 군 평균(71.63%)을 웃돌았다.

운전행태 부문에서는 횡단보도 정지선과 신호 준수율이 전년 대비 크게 향상됐고, 음주운전 금지 준수율은 98.11%에 달했다.

특히 지역 교통안전정책 이행 수준, 교통안전 전문성 확보, 예산 확보 노력 등 '행정 노력도' 지표에서 유사 규모 지자체를 앞섰다. 단기 캠페인이 아니라 연중 추진한 체계적 정책이 현장 변화를 이끌어냈다는 평가다.

이번 성과는 김돈곤 군수 체제에서 교통안전 행정을 정책 과제로 끌어올리고, 제도·예산·현장 집행을 관리해 온 결과로 해석된다.

군 관계자는 "군민의 법규 준수가 성과의 출발점"이라며 "지역 특성에 맞는 시설 확충과 보행 환경 개선으로 안전한 청양을 이어가겠다"고 말했다.





충청취재본부 이병렬 기자



