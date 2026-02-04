교육부 "전문대학에 240억 투입…지역 AI 인재 양성 거점 만든다"

사업공모 24개 내외 전문대학 선정

재학생에 AI 활용 환경 조성

지역주민에도 맞춤형 AI 역량 강화

전문대학이 지역 인공지능(AI) 인재 양성 거점으로 거듭난다. 전공과 무관하게 AI 역량을 갖춘 전문기술인재를 키우고 지역주민·재직자에게도 AI 맞춤형 교육 과정을 운영한다.

교육부는 4일 이러한 내용의 '2026학년도 에이디아이(AI+Digital) 전환 중점 전문대학 지원사업 기본계획'을 발표했다.

이번 계획은 전문대학을 지역 기반 AI와 디지털 교육의 거점으로 육성한다는 내용을 담고 있다. 재학생뿐만 아니라 지역주민과 재직자도 전문대학에서 AI를 배우고 활용할 수 있도록 하는 데 중점을 뒀다. 이를 통해 지역 단위에서 AI 역량이 체계적으로 확산될 수 있도록 뒷받침한다.

교육부는 사업 공모를 통해 총 24개 내외 전문대학을 선정해 사업단별 최대 10억원(총 240억원)을 지원할 예정이다. 주요 추진 내용으로는 ▲AI·디지털 전환(DX) 환경 조성 ▲재학생·교직원·지역주민 맞춤형 AI 역량 강화 ▲대학별 특화모형 구축이 있다.

학생이 자신의 전공과 관련된 학습에 AI를 활용할 수 있도록 전문대학에 실습실과 플랫폼 등을 확충하고, 학생·교직원이 생성형 AI를 이용할 수 있는 계정도 보급한다.

또한 학생별 교과·비교과 성과 데이터를 분석해 진로·취업 경로를 설계하거나 중도 탈락 위험을 예측하는 등 전문대학이 AI 기반 학생 지원체계를 마련할 수 있도록 돕는다.

재학생은 전공과 관계없이 AI 기초부터 전공 연계 역량까지 관련 교과목을 이수해 현장 맞춤형 실무역량을 갖추게 한다. 교직원에게는 AI 교수법 연수를 지원하는 한편 산업체 전문가의 교수진 참여도 유도해 AI 교육 전문성을 강화한다.

또한 지역주민과 재직자를 위해 온라인·야간 수업 등 유연한 단기 교육과정을 개설해 AI 기초 및 직무 연계 역량을 강화할 기회를 제공한다.

각 참여 대학은 지역 산업과 대학별 강점을 결합한 'AI·디지털 전환 특화 모형'을 구축한다. 대학별로 ▲학과구조 개선 ▲데이터 기반 학생 지원 ▲산학협력 교육 ▲학사제도 유연화 등 필요한 모형을 자유롭게 선택할 수 있다. 또한 경진대회·공모전 개최로 우수 사례를 발굴·공유하면서 전문대학 전반의 AI·디지털 전환을 이끌어갈 계획이다.

최교진 교육부 장관은 "인공지능, 디지털 전환 시대에는 인공지능 역량을 갖춘 전문기술인재 양성이 필수적"이라며 "이번 사업을 통해 전문대학이 재학생뿐만 아니라 지역주민과 재직자를 아우르는 평생직업교육 거점 역할을 수행할 수 있도록 적극 지원하겠다"고 밝혔다.





김보경 기자 bkly477@asiae.co.kr



