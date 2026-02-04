혈류 조절해 스스로 혈관 봉합하는 폐쇄장치 개발

연세대·세브란스 연구팀, '바이오액티브 머터리얼스'에 연구 결과 발표

혈소판 응집 유도해 지혈 효율 높여

혈관 구멍을 안정적으로 막는 동시에 혈류를 조절해 지혈을 촉진하는 차세대 혈관폐쇄장치가 개발됐다.

세브란스병원은 연세대 의학공학교실 성학준 교수, 의생명과학부 조성우 교수, 세브란스병원 심장혈관외과 주현철 교수, 심장내과 하현수 강사로 구성된 연구팀이 혈관 시술 과정에서 발생하는 구멍을 자동으로 봉합하고 지혈 속도를 높이는 혈관폐쇄장치를 개발했다고 4일 밝혔다. 연구 결과는 국제학술지 '바이오액티브 머터리얼스'에 최근 게재됐다.

심혈관 질환 치료에 활용되는 대부분의 시술은 카테터를 혈관 내부로 삽입하는 방식이다. 이 과정에서 혈관 벽에 구멍이 생기며 지혈이 제대로 이뤄지지 않을 경우 출혈이나 혈관 합병증으로 이어질 수 있다.

기존 혈관폐쇄장치는 시술자의 숙련도에 따라 성능 편차가 크고 초기 설치에 실패하면 재시술이 어렵다는 한계가 있다. 특히 직경이 큰 혈관 구멍에서는 안정성이 떨어진다.

연구팀은 혈관 외부에서 구멍을 물리적으로 밀봉하는 동시에 내부 혈류를 조절해 지혈을 촉진하는 '혈관벽플러그(Vascular Wall Plug·VWP)'를 개발했다. 단순 봉합을 넘어 혈류 압력과 흐름 패턴까지 고려한 점이 특징이다.

장치에는 체온에서 형태가 변하는 형상기억고분자가 적용됐다. 체내 삽입 후 혈관 구멍을 감싸며 자동으로 펼쳐져 밀착 고정되기 때문에 의료진 숙련도에 크게 의존하지 않고도 안정적인 시술이 가능하다.

혈관 내부로 들어가는 부분에는 곡선형 날개 구조를 적용했다. 혈소판이 장치 표면에 충돌하면서 응집을 촉진해 혈소판 마개가 빠르게 형성되도록 유도하는 방식이다.

연구팀은 돼지 흉부 대동맥에 직경 6mm 크기의 구멍을 낸 뒤 혈관벽플러그를 적용해 효과를 검증했다. 시술 한 달 후 조직검사 결과 혈관 조직 재생 정도는 기존 실로 봉합하는 수술 방식과 유사한 수준을 보였다.

성 교수는 "이번 장치는 물리적 폐쇄에 그치지 않고 혈소판 응집이라는 생체 반응을 기술적으로 유도해 지혈 효율을 높인 것이 핵심"이라며 "대퇴동맥을 모사한 대형 동물실험에서도 기존 봉합술과 비교해 지혈 효과와 조직학적 혈관 회복에서 차이가 없음을 확인했다"고 말했다.





