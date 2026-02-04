본문 바로가기
애플, 엑스코드 26.3으로 에이전틱 코딩 지원

이은서기자

입력2026.02.04 14:42

애플이 스스로 코드를 작성하고 오류까지 수정하는 '에이전틱 코딩'을 지원해 개발자의 생산성을 높인다.

엑스코드 26.3 내에서 엔트로픽의 클라우드 에이전트, 오픈AI의 코덱스 같은 코딩 에이전트를 활용할 수 있다. 애플.

애플은 앱 개발 도구 엑스코드 26.3 버전에서 앤트로픽의 '클로드 에이전트', 오픈AI의 '코덱스'와 같은 타사의 AI 코딩 에이전트를 활용할 수 있도록 연동 지원한다고 4일 밝혔다.


개발자들은 기존 엑스코드 26 버전의 인텔리전스 기능을 발전시킨 새 버전을 통해 고급 추론 능력을 앱 제작 워크플로에 도입할 수 있다. 문서 검색, 파일 구조 탐색, 프로젝트 설정 업데이트 뿐 아니라 오류수정, 검증 등까지 개발의 전 과정을 수행할 수 있다.





이은서 기자 libro@asiae.co.kr


